“อัญชิสา” ทะยานชิงหญิงเดี่ยวศึกไอทีเอฟ “ลัลดา-กมลวรรณ” ครองแชมป์คู่

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอ็ม 15 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (3) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,050 บาท และเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (3) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,050 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เข้าโค้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2569
เริ่มที่ประเภทหญิงเดี่ยว "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ สาวไทยวัย 23 ปี ซึ่งเป็นมือวาง 2 และมือ 463 ของโลก แข่งขันรอบรองชนะเลิศกับ จาง จุนฮาน ดาวรุ่งจีนวัย 19 ปี มือวาง 4 และมือ 678 ของโลก โดยเซตแรก เกมสูสีถึงไทเบรก และเป็น อัญชิสา ที่เอาชนะได้อย่างฉิวเฉียด 7-6 ไทเบรก 7-5 ซึ่งการคว้าชัยทำให้สาวไทยมีความมั่นใจมากขึ้น ส่งผลให้เล่นได้ดีในเซตที่สอง จนกระทั่งเอาชนะได้อย่างขาดลอย
สรุป อัญชิสา ชนะดาวรุ่งจีน 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-5 และ 6-1 ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับ อี คยอง ซอ สาวเกาหลีใต้ วัย 21 ปี ดีกรีแชมป์สัปดาห์แรก ที่ตัดเชือกชนะ "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือวางอันดับ 1 ด้วยสกอร์ 6-4 ทั้งสองเซต
ทางด้านชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ "บูม" กษิดิศ สำเร็จ มือวาง 1 และมือ 411 ของโลก สุดต้านฝีมือของ แอนตัน เชปป์ หนุ่มนิวซีแลนด์ มือวาง 4 และมือ 577 ของโลก ก่อนพ่ายไป 1-2 เซต 4-6, 6-1 และ 3-6 ส่งผลให้ แอนตัน เชปป์ ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับ แมทธิว เดลลาเวโดวา จากออสเตรเลีย มือวาง 2 และมือ 456 ของโลก ที่ตัดเชือกชนะ วิชยา ตรงเจริญชัยกุล 2-0 เซต 7-6(7-2), 6-3
จากนั้น เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของประเภทคู่ โดย นายอมร ดวงปิ่นคำ ผู้ตัดสินชี้ขาด สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬา
ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ ลัลดา กำหอม กับ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร คู่มือวางอันดับ 3 ผนึกกำลังเอาชนะ อัญชิสา ฉันทะ กับ ทรรศพร นาคหล่อ คู่มือวางอันดับ 2 ได้ 2-1 เซต 7-5, 6-7 ไทเบรก 4-7 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7
ลัลดา กับ กมลวรรณ ได้ครองแชมป์หญิงคู่ พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน จำนวน 955 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31,008 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 15 คะแนน ส่วน อัญชิสา กับ ทรรศพร ได้รองแชมป์ ได้รับไปแบ่งกัน 515 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 16,722 บาท และได้รับคนละ 10 คะแนน
ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ ธนเพชร ฉันทะ และ ยุทธนา เจริญผล พ่ายซูเปอร์ไทเบรกในเซตสามให้แก่ ไอแซค เบครอฟท์ และ แอนตัน เชปป์ จากนิวซีแลนด์ คู่มือวางอันดับ 2 ไปอย่างน่าเสียดาย ส่งผลให้พ่าย 1-2 เซต ซึ่งเซตแรกแพ้ 6-7 ไทเบรก 5-7 ส่วนเซตสองชนะ 6-3 และพ่ายซูเปอร์ไทเบรก 7-10
คู่หนุ่มนิวซีแลนด์ ได้ครองแชมป์ชายคู่ รับเงินรางวัลร่วมกัน จำนวน 930 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 30,197 บาท และได้รับคนละ 15 คะแนน ส่วนคู่หนุ่มไทยได้รองแชมป์ ได้เงินรางวัลร่วมกัน จำนวน 540 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 17,533 บาท และได้รับคนละ 8 คะแนน