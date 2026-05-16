BYD เปิดมิติใหม่มอบแชมป์ไทยลีก จัดขบวนรถแห่งเกียรติยศฉลอง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์ สมัยที่ 11

ผ่านไปอย่างน่าประทับใจ กับ ค่ำคืนแห่งเกียรติยศของแชมป์ไทยลีก ที่ถูกขับเคลื่อนเข้าสู่สนามอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อ BYD ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน BYD SEALION 6 LEAGUE 1 สร้างอีกหนึ่งโมเมนต์พิเศษให้กับวงการฟุตบอลไทย ด้วยการนำรถ BYD SEALION 6 DM-i รถยนต์รุ่นเดียวกับชื่อการแข่งขัน ทำหน้าที่เป็นรถนำขบวนถ้วยแชมป์ BYD SEALION 6 LEAGUE 1 เข้าสู่ช้าง อารีนา ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่มารอต้อนรับค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์อย่างล้นหลาม
ไฮไลต์ สำคัญของพิธีเฉลิมฉลองอยู่ที่การปรากฏตัวของ “แชมป์” ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน อดีตผู้รักษาประตูระดับตำนานของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เจ้าของฉายา “มิสเตอร์แชมเปี้ยนส์” ผู้คว้าแชมป์ร่วมกับสโมสรมาแล้วมากกว่า 36 รายการ รวมถึงการเป็นนักเตะคนแรกที่คว้าแชมป์ไทยลีกถึง 10 สมัย
ขบวน BYD SEALION 6 DM-i ค่อย ๆ เคลื่อนเข้าสู่บริเวณหน้าสนาม ท่ามกลางธงสีน้ำเงิน เสียงตะโกนของแฟนบอล และบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ก่อนที่ศิวรักษ์จะเปิด Sunroof ขึ้นมายืนชูถ้วยแชมป์เหนือศีรษะ ถ่ายทอดภาพแห่งความภาคภูมิใจของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และแฟนบอลทั้งสนาม
ทุกช่วงเวลาของขบวนแชมป์ถูกบันทึกภาพต่อเนื่อง ตั้งแต่วินาทีที่รถเริ่มเคลื่อนรอบสนาม ไปจนถึงโมเมนต์สำคัญของการส่งต่อถ้วยแชมป์เข้าสู่พิธีในสนาม เปลี่ยนการเดินทางของถ้วยแห่งเกียรติยศ ให้กลายเป็น “Champion Experience” ที่แฟนบอลได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางจนถึงช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง
ขณะที่คุณประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่ (Rêver Automotive) กล่าวว่า ฟุตบอลคือกีฬาที่เชื่อมผู้คนเข้าด้วยกัน และ BYD ต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพลังนั้น ผ่านการสนับสนุนลีกสูงสุดของประเทศไทย
“BYD เชื่อว่าฟุตบอลไทยมีศักยภาพและพลังของแฟนบอลที่แข็งแกร่งมาก เราไม่ได้ต้องการเป็นเพียงผู้สนับสนุนชื่อการแข่งขัน แต่ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แฟนบอลได้รู้สึกมีส่วนร่วมกับทุกโมเมนต์สำคัญของเกม ตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขันไปจนถึงวินาทีแห่งชัยชนะ”
การปรากฏตัวของ BYD SEALION 6 DM-i ในค่ำคืนสำคัญครั้งนี้ จึงไม่เพียงสะท้อนบทบาทของ BYD ในฐานะผู้สนับสนุนชื่อการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฟุตบอลไทย ผ่านโมเมนต์ที่เชื่อมต่อทั้งนักเตะ สโมสร และแฟนบอลเข้าด้วยกัน
จากรถของลีก…สู่ขบวนแห่งเกียรติยศ
BYD กำลังพาฟุตบอลไทย เดินหน้าสู่ประสบการณ์ใหม่ของเกมลูกหนังอย่างแท้จริง