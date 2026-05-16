"โยฮันน์ ซาร์โก" บิดคันเร่ง Honda RC213V คว้าท็อป 5 ควง "โจอัน เมียร์" ทะลุ Q2 โมโตจีพี คาตาลุนญ่า

การแข่งขัน โมโตจีพี 2026 สนาม 6 รายการ คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ผ่านการซ้อมอย่างเป็นทางการ 2 ครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน
ผลการซ้อมในรอบ Practice (PR) ปรากฏว่า “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสเจ้าของหมายเลข 5 จาก
ฮอนด้า แอลซีอาร์ พารถแข่ง Honda RC213V เค้นความเร็วนาทีสุดท้ายขยับขึ้นมารั้งอันดับ 5 ด้วยเวลาต่อรอบ
1 นาที 38.789 วินาที ตามหลังผู้นำเพียง 0.079 วินาทีเท่านั้น ผ่านเข้าสู่ Q2 ได้สำเร็จ
ขณะที่ “โจอัน เมียร์” นักบิดชาวสแปนิชหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี เป็นอีกหนึ่งคนที่รีดความเร็วรถแข่งคู่ใจได้อย่างยอดเยี่ยม แม้จะพลาดล้มช่วงต้นการซ้อม แต่ยังออกมากดเวลาขึ้นมารั้งอันดับ 8 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 38.846 วินาที ผ่านเข้าสู่ Q2 ได้แบบอัตโนมัติ ตามหลังหัวแถวเพียง 0.136 วินาทีเท่านั้น
ตามด้วย “ดิโอโก้ โมเรร่า” นักบิดรุกกี้ชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในอันดับ 14 ตามหลังหัวแถว 0.464 วินาที และ “ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนหมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ในอันดับ 18 ตามหลัง 0.68 วินาที
ทั้งนี้ 4 นักบิดฮอนด้า มีคิวลงแข่งขันรอบควอลิฟายในศึก คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคมนี้ ก่อนจะดวลความเร็ว "สปรินต์เรซ" ในเวลา 20.00 น. ของคืนเดียวกันตามเวลาประเทศไทย โดยรอบเมนเรซจะชิงชัยในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคมนี้ เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
