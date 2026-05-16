"สเปอร์ส" เช็กบิล 4-2 เข้าชิงตะวันตก "พิสตันส์" ยื้อถึงเกม 7

ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส เข้ารอบชิงชนะเลิศ สายตะวันตก แบบเต็มตัวตั้งแต่ควอเตอร์ 4 ต้อน มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส ขาดลอย 139-109 ปิดซีรีส์ 4-2 เกม ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ ที่สนามทาร์เก็ต เซ็นเตอร์ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
สเปอร์ส ยุคพลังหนุ่ม พิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ NBA อย่างแท้จริง
สเตฟอน แคสเซิล โดดเด่นตำแหน่งแบ็คคอร์ต เหมา 32 แต้ม 11 รีบาวน์ด ดี'แอรอน ฟ็อกซ์ การ์ดจ่าย ช่วยอีก 21 แต้ม 9 แอสซิสต์ วิคเตอร์ เวมบานยามา กดอีก 19 แต้ม 6 รีบาวน์ด และ ดีแลน ฮาร์เปอร์ ตัวดราฟต์อันดับ 2 ปี 2025 สกอร์ 15 แต้ม
เกมนี้ สเปอร์ส สร้างสถิติแฟรนไชส์ยิง 3 คะแนนเข้าเป้ามากสุด 18 จาก 38 ลูก เฉพาะเพลย์ออฟ รอดวลกับ โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ แชมป์เก่า เริ่มเกม 1 ที่เมืองโอกลาโฮมา ซิตี วันที่ 19 พ.ค. (ไทย)
แคสเซิล ยิง 3 คะแนนเข้าเป้า 5 จาก 7 ลูก ฟิลด์โกลเข้าเป้า 11 จาก 16 ลูก ฌูเลียง ชามปาญี ยิงไกลเข้าเป้า 4 จาก 9 ลูก สกอร์ 18 แต้ม และ ฟ็อกซ์ ส่องวงนอกเข้าเป้า 3 จาก 3 ลูก ขณะที่ ซาน อันโตนิโอ ชนะด้วยผลต่างรวม 97 แต้ม ตลอด 6 เกมของซีรีส์ โดยไม่เคยตามหลังด้วยผลต่างเลข 2 หลัก
ด้าน วูล์ฟส จุดประกายจากตัวสำรอง เทอร์เรนซ์ แชนนอน 21 แต้ม นาซ หรีด 18 แต้ม โดยเจาะเกมป้องกันอันเหนียวแน่นของ ซาน อันโตนิโอ ลำบาก แอนโธนี เอ็ดเวิร์ดส การ์ดความหวัง แบกทีม 24 แต้ม แต่ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้าแค่ 9 จาก 26 ลูก และ จูเลียส แรนเดิล ทำแค่ 3 แต้ม ยิงเข้าเป้า 1 จาก 8 ลูก
ผลการแข่งขันสายตะวันออก ดีทรอยต์ พิสตันส์ ทีมอันดับ 1 ของคอนเฟอเรนซ์ ตีเสมอซีรีส์ 3-3 เกม เอาชนะ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 115-94 โดย เคด คันนิงแฮม การ์ดดราฟต์อันดับ 1 ปี 2021 เหมา 21 แต้ม และ เจเลน ดูเรน เซ็นเตอร์คู่หู เสริมอีก 15 แต้ม 11 รีบาวน์ด
เกม 7 จะย้ายมาสู้กันต่อที่สนามลิตเติล ซีซาร์ส อารีนา เมืองดีทรอยต์ วันที่ 19 พ.ค. (ไทย)