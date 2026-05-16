"แซนดี้" จับมือ "บี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง" รีเทิร์น Audi R8 ล่าแชมป์ซูเปอร์คาร์ ศึก Thailand Super Series 2569

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักขับไทยฝีมือระดับแชมป์ Super Car GT3 3 สมัย (2562-2563 และ 2565) เตรียมพร้อมสู่การแข่งขันเบอร์หนึ่งของมอเตอร์สปอร์ตระดับอาเซียน ที่รวบรวมรถแข่ง GT มากที่สุด ในรายการ TSS The Super Series by B-Quik 2569 ในรุ่นใหญ่ที่สุดในรายการ โดยยังผนึกกำลังร่วมกับทีมบี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง ( B-Quik Absolute Racing) จับคู่กับนักแข่งในทีม ใช้รถ Audi R8 LMS Evo II GT3 ซึ่งสนามแรก จะจัดขึ้น ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ. บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2569
แซนดี้ จะกลับมาขับรถแข่ง Audi R8 LMS Evo II GT3 อีกครั้ง พร้อมคืนสู่คลาสสูงสุดของการแข่งขัน ภายใต้ไลน์อัพนักแข่งชุดใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้ การกลับมาครั้งนี้ยังช่วยเสริมทั้งความต่อเนื่องและประสบการณ์ให้กับทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของรายการ
นอกเหนือจากหน้าที่นักแข่ง แซนดี้ยังคงทำหน้าที่โค้ชนักแข่งให้กับทีมบี-ควิก เรซซิ่ง (B-Quik Racing) อีกด้วย โดยทำงานใกล้ชิดกับนักแข่งในหลากหลายรุ่น ตั้งแต่รายการ One-Make Series ไปจนถึง Super Car GT3 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลงานตลอดทั้งฤดูกาลแข่งขัน
ฤดูกาลแข่งขันปีนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในการแข่งขัน รวมถึงการพัฒนาทีม ปั้นนักแข่งหน้าใหม่เข้าสู่ไลน์อัพ Super Car GT3 เพื่อรักษาอันดับแถวหน้าของเกมส์การแข่งขันอย่างเต็มที่
แซนดี้ กล่าวว่า “ผมตื่นเต้นมากที่จะได้กลับมาแข่งในรุ่น GT3 กับ B-Quik Absolute Racing เรามีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับทีม และรู้สึกดีมากที่ได้กลับมาขับ Audi R8 LMS Evo II GT3 อีกครั้ง เรากำลังมีไลน์อัพใหม่ที่น่าตื่นเต้น ผมตั้งตารอที่จะเริ่มการแข่งขันแล้ว
นอกจากบทบาทนักแข่งแล้ว แซนดี้ยังเป็นโค้ชให้นักแข่งในทีมอีกด้วย แซนดี้ กล่าวว่า “การได้ช่วยพัฒนานักแข่งของเราทุกคลาสเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมาก และผมตั้งตารอที่จะมีส่วนร่วมทั้งในและนอกสนามในฤดูกาลนี้อย่างต่อเนื่อง”
ตารางการแข่งขัน ปี 2569
สนามที่ 1 : 21-24 พฤษภาคม สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
สนามที่ 2 : 1-5 กรกฎาคม บางแสน อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.ชลบุรี
สนามที่ 3 : 21-23 สิงหาคม สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
สนามที่ 4 : 18-20 กันยายน สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
สนามที่ 5 : 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์