“พีพีทีวี” ยิงสด! THAI FIGHT LEAGUE ศึก “อีซูซุ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026” 17 พ.ค. นี้ “ภาคกลาง” ปะทะ “อีสานเหนือ” เดือดแน่นอน

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมส่งตรงความมันส์จากขอบเวที กับศึกมวยสุดเดือดรายการ THAI FIGHT LEAGUE “อีซูซุ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026” สัปดาห์นี้ลุ้นระทึกไปกับยอดขุนพลนักชกจาก “ภาคกลาง” และยอดมวยแกร่งจาก “ภาคอีสานเหนือ” ที่พร้อมวัดศักดิ์ศรีบนสังเวียนในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 18.20 น. เป็นต้นไป
เปิดฉากความมันส์ 3 รุ่นน้ำหนักที่คัดมาเพื่อคอมวยโดยเฉพาะ เริ่มกันที่พิกัด 67 กิโลกรัม “เด่นเหนือ ส.ทองภูบาล” ตัวแทนทีมภาคกลาง ดวลเดือด “สี่มนุษย์ ส.สริญญา” จากทีมภาคอีสานเหนือ ต่อด้วยรุ่น 65 กิโลกรัม “สมิงหนุ่ม เพชรบุญมี” ทีมภาคกลาง ปะทะ “โชคนที เอสผู้ชนะสิบทิศ” ทีมภาคอีสานเหนือ ต่อเนื่องกับรุ่น 63 กิโลกรัม “เพชรน้ำหนึ่ง ลีโอปอล” ทีมภาคกลาง วัดพลังหมัดกับ “วิทยายุทธ วินอุบล” จากทีมภาคอีสานเหนือ
จากนั้นเพิ่มดีกรีความระอุสู่ช่วง Super Fight ที่รวมเหล่านักชกสายโหดจะพร้อมหน้าขึ้นเวทีสร้างความสะเทือนให้แฟนมวยได้ลุ้นกันแบบเต็มอิ่ม ในรุ่นพิกัด 66 กิโลกรัม “ซุปเปอร์บอล น้องแพรลูกสาวกำนันกุ้ง” จะเปิดเกมบู๊ใส่ “ชิงโกะ ชิบาตะ” นักชกจอมแกร่งจากญี่ปุ่น ต่อด้วยพิกัด 68 กิโลกรัม “ฟ้าลิขิต ลูกมหาธาตุ” ท้าชนกับ “จูเซ็ปเป้ รามูนโน่” จอมบู๊จากอิตาลี และปิดท้าย รุ่น 65 กิโลกรัม “กายสิทธิ์ ป.ประจันสี” ปะทะ “อันเดรส เมร่า” จากอาร์เจนตินา รับรองว่าแฟนมวยจะต้องใจไปกับความมันส์ระดับห้าดาวอย่างแน่นอน
ร่วมลุ้นและส่งแรงเชียร์ว่าทีมใดจะคว้าชัยและศักดิ์ศรีแห่งสังเวียนศึก THAI FIGHT LEAGUE “อีซูซุ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026” ภาคกลาง ปะทะ อีสานเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม นี้ อย่าพลาด! รับชมสดทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เริ่มเวลา 18.20 น. เป็นต้นไป
Knox Jolie-Pitt ลูกชายคนสุดท้องอายุ 17 ปี ของคุณแม่ Angelina Jolie ใส่กางเกงลายเขียนว่า "ราชดำเนิน” ไปซ้อมมวยไทย เมื่อประมาณวันที่ 4-5 พค. นี้ที่ค่ายฝึกในลอสแองเจลีส น้อง Knox ฝึกมวยไทยอย่างจริงจังมาได้สักพักแล้วค่ะ เมื่อปี 2025 น้องได้มาประเทศไทยได้มาดูมวยที่เวทีราชดำเนิน และไปลงเรียนที่ค่ายด้วย กลับไปอเมริกาก็ยังเรียนต่อ จนตอนนี้โตขึ้นเป็นหนุ่มหล่อล่ำมากๆ สาวๆ กรี๊ดกันใหญ่