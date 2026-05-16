ความหวังสุดท้ายของ “เชลซี" ชน “แมนฯซิตี้” ชิงถ้วยเอฟเอคัพ Monamax ถ่ายทอดสด

สุดสัปดาห์นี้คอบอลห้ามกะพริบตา! บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ The Emirates FA Cup ชวนแฟนบอลลุ้นความมันส์จากเกาะอังกฤษเรียงคิวระเบิดศึกแบบต่อเนื่อง เริ่มจากฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ที่สุดของโลก “เอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ” (The Emirates FA Cup) รอบชิงชนะเลิศ คืนวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 21.00 น. กับเกมบิ๊กแมตช์ระหว่าง “สิงห์บลูส์” เชลซี ปะทะ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ การโคจรมาพบกันของสองทีมยักษ์ใหญ่ที่ต่างต้องการปิดฤดูกาลด้วยโทรฟี่สำคัญ ทำให้เกมนี้ถูกจับตาว่าจะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีและชั้นเชิงที่เข้มข้นตั้งแต่นาทีแรกจนจบเกม ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมผ่านทาง Monomax และฟรีทีวี ช่อง MONO29
ฟากศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ โค้งสุดท้ายก่อนปิดฤดูกาลเริ่มตั้งแต่ เวลา 02.00 น. วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 (คืนวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569) Monomax ถ่ายทอด แอสตัน วิลล่า เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ลิเวอร์พูล เกมนี้ “หงส์แดง” ต้องการสามแต้มเพื่อรักษาโมเมนตัมสำคัญช่วงท้ายฤดูกาล
ต่อเนื่องช่วงเย็น วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 เวลา 18.30 น. แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ โดย “ปีศาจแดง” ต้องการชัยชนะ ส่วน ฟอเรสต์ พร้อมสู้เต็มที่เพื่อแต้มล้ำค่าในช่วงท้ายซีซั่น ต่อด้วยเวลา 21.00 น. ลงสนามพร้อมกัน 4 คู่ เริ่มจาก เบรนท์ฟอร์ด พบ คริสตัล พาเลซ, เอฟเวอร์ตัน พบ ซันเดอร์แลนด์, วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ ฟูแล่ม และ ลีดส์ ยูไนเต็ด ดวล ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ปิดท้ายคืนวันอาทิตย์ เวลา 23.30 น. “สาลิกาดง” นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เปิดบ้านพบ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด โดยเจ้าถิ่นหวังใช้เกมในบ้านเก็บสามแต้มสำคัญ ส่วน “ขุนค้อน” พร้อมบุกมาสู้เต็มกำลัง
ความมันส์ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น คืนวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569 เวลา 02.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569) Monomax ยิงสด อาร์เซนอล พบ เบิร์นลีย์ โดย “ปืนใหญ่” ยังต้องเดินหน้าเก็บแต้มทุกนัดเพื่อลุ้นเป้าหมายสำคัญของฤดูกาล
ต่อด้วยคืนวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569 เวลา 01.30 น. (คืนวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569) บอร์นมัธ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก่อนปิดท้ายด้วยศึกลอนดอนดาร์บี้ เวลา 02.15 น. เชลซี ปะทะ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ซึ่งรับประกันความดุเดือดและศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครยอมใคร รับชมทาง Monomax
แฟนบอลไม่ควรพลาดการติดตามชมถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ แบบถูกลิขสิทธิ์ ทาง Monomax กับแพ็กเกจ SPORTS STANDARD และ SPORTS PREMIUM ในราคาสุดคุ้มช่วง Early bird ได้ที่ https://monomax.me/earlybird ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เท่านั้น!!!