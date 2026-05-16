สมาคมจิตวิทยากีฬาประยุกต์ไทย จัดประชุมนานาชาติครั้งใหญ่ มิ.ย.นี้ ชวนผู้สนใจสมัครร่วมรับเพียง 200 คน

ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย (Thailand Applied Sport Psychology Association) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ร่วมกับ Asian-South Pacific Association of Sport Psychology จัดงาน พร้อมทั้งขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "10th ASPASP International Congress" หัวข้อ "Innovation, Health & Psychology: Future Directions in Sport, Exercise, and Digital Well-being" ระหว่างวันที่ 24-27 มิ.ย.69 ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
สำหรับการประชุมครั้งนี้ถือเป็นความน่าสนใจสำหรับผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง หรือสนใจที่จะทราบข้อมูลทางด้านนี้ เพราะจะพบกับวิทยากรระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับมาร่วมบรรยายหลายท่าน พร้อมมีกิจกรรมเสวนาวิชาการ เวิร์คช็อป และการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งแบบปากเปล่าและโปสเตอร์อีกด้วย
ทั้งนี้ สมาคมฯ จะเปิดรับผู้สนใจจำนวนจำกัดเพียง 200 คน เท่านั้น ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ ผู้สนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://taspathailand2022.org/aspasp2026