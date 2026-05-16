"ถัง ไค" ป้องกันแชมป์โลก MMA "เพชรทนง-นนทชัย" เข้าวินคู่ ศึก ONE Fight Night 43

จบลงไปแล้วสำหรับความสนุกสุดมันจาก ONE ในศึก ONE Fight Night 43 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา โดย “ถัง ไค” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) รั้งตำแหน่งจาก “ชามิล กาซานอฟ” ยอดนักสู้ชาวรัสเซียสำเร็จ ขณะที่อีกสองกำปั้นไทย “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส”และ “นนทชัย จิตรเมืองนนท์” ต่างโชว์ฟอร์มแกร่ง จูงมือกันคว้าชัยได้สำเร็จ
คู่เอกของรายการเป็นศึกชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ระหว่าง “ถัง ไค” เจ้าของตำแหน่งจากแดนมังกร ป้องกันเข็มขัดครั้งที่ 2 จาก “ชามิล กาซานอฟ” ผู้ท้าชิงอันตรายชาวรัสเซีย
ตลอด 3 ยกแรก “ถัง ไค” ใช้ทักษะการยืนสู้ที่ถนัดป้องกันการเทกดาวน์ของ “ชามิล” ที่พยายามลากไปสู้ในเกมภาคพื้นอย่างเหนียวแน่น โดยภาพรวมเป็น “ถัง ไค” ที่ออกอาวุธได้จะแจ้ง โดยเฉพาะลูกเตะคาล์ฟคิกที่ใช้เล่นงาน “ชามิล” อย่างต่อเนื่อง กระทั่งในยก 4 ผู้ท้าชิงถูกเตะน่องอย่างจังล้มลงพื้น เปิดโอกาสให้แชมป์ตามเข้าไล่ทุบจนอีกฝ่ายไร้หนทางตอบโต้ ผู้ตัดสินบนเวทีจึงยุติการชก ส่งให้ “ถัง ไค” เอาชนะทีเคโอ ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นครั้งที่ 2
คู่รอง “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) หวนคืนสังเวียนดวล “เบน วูลลิส” จอมบู๊ไฟแรงจากสหราชอาณาจักร ในกติกาคิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต
ยกแรก “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” ใช้จังหวะดูเชิงและอ่านเกมของ “เบน วูลลิส” ก่อนอาศัยชั้นเชิงและความเก๋าเดินเข้าทำได้อย่างแม่นยำ ด้านนักชกรุ่นน้องพยายามตอบโต้และเร่งเครื่องในช่วงท้ายเกม แต่ยังเจาะเกมรับของอดีตแชมป์โลกไม่เข้า ครบ 3 ยก กรรมการชูมือให้ “เพชรทนง” เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ กลับคืนสู่เส้นทางผู้ชนะ สมราคาอดีตราชันคิกบ็อกซิงของรุ่น
ขณะที่ “ฟิลิปเป โลโบ” มวยหมัดหนักจากบราซิล วัย 33 ปี อดีตผู้ท้าชิงเข็มขัด 2 ครั้ง ปะทะ “นนทชัย จิตรเมืองนนท์” นักชกรุ่นน้องแข้งโหดจากชุมพร วัย 27 ปี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต
รูปเกมโดยรวม ทั้งคู่แลกอาวุธกันสนุก แม้ช่วงปลายยกที่สาม “นนทชัย” จะถอยตั้งรับจนกองเชียร์หายใจไม่ทั่วท้อง อย่างไรก็ตาม เมื่อครบสามยกกรรมการเห็นพ้องให้ “นนทชัย” ที่ออกอาวุธได้จะแจ้งกว่าในสองยกแรก เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ หักด่านรุ่นพี่จอมเก๋า เดินหน้าคว้าชัย 3 ไฟต์ติดต่อกัน
ตลอดทั้งรายการเต็มไปด้วยการแข่งขันอันเข้มข้น แต่สุดท้าย “ถัง ไค” เป็นนักกีฬาเพียงรายเดียวที่โชว์การปิดเกมดุดันถูกใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” รับเงินโบนัสเข้ากระเป๋า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1,600,000 บาท)
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 43
คู่เอก ถัง ไค (จีน) ชนะทีเคโอ ชามิล กาซานอฟ (รัสเซีย) นาทีที่ 2:41 ของยกที่ 4 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
คู่รอง เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส ชนะคะแนนเอกฉันท์ เบน วูลลิส (สหราชอาณาจักร) (คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ดิโอโก เรอิส (บราซิล) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยูกิ ทากาฮาชิ (ญี่ปุ่น) (ปล้ำจับล็อก รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
อัสลามจอน ออร์ติคอฟ (อุซเบกิสถาน) ชนะทีเคโอ จอร์แดน เอสตูปินาน (โคลอมเบีย) นาทีที่ 2:06 ของยกที่ 2 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ฟาบิโอ เอ็นริเก (บราซิล) ชนะทีเคโอ โยซูเกะ ซารูตะ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 0:39 ของยกที่ 2 (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
นนทชัย จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฟิลิปเป โลโบ (บราซิล) (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ลิโต อาดิวัง (ฟิลิปปินส์) ชนะทีเคโอ เอโก โรนี ซาปูตรา (อินโดนีเซีย) นาทีที่ 0:34 ของยกแรก (ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต 170-185 ป.)
หลัว เชา (จีน) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เดนิส ซูซา จูเนียร์ (บราซิล) (คิกบ็อกซิง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
มาร์ตินา โดมินชัค (โปแลนด์) ชนะคะแนนเอกฉันท์ โยฮันนา แพร์ชอน (สวีเดน) (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)