วินด์เซิร์ฟไทยใช้ศึกยูโรเปี้ยนฯสเกาต์คู่แข่งในเอเชียนเกมส์

วินด์เซิร์ฟไทยหวังใช้ศึกไอคิว ฟอยล์ ยูโรเปียน แชมเปียนชิพ 2026 ที่เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 16–23 พฤษภาคม 2569 เทสต์คู่แข่งเอเชียนเกมส์ ทั้ง ญี่ปุ่น, จีน และฮ่องกง พร้อมตั้งเป้าติดกลุ่มโกลด์ ฟรีท ครึ่งอันดับแรกของนักกีฬาทั้งหมด ส่วนชุดเยาวชนเน้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักกีฬาระดับโลก
ความเคลื่อนไหวทีมวินด์เซิร์ฟไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการ ไอคิว ฟอยล์ ยูโรเปียน แชมเปียนชิพ 2026 ที่เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 16–23 พฤษภาคม 2569 โดยนักกีฬาไทยจำนวน 6 คน ประกอบด้วย จ.อ.นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์, จ.ต.ศิริพร แก้วดวงงาม, วชิรวิทย์ ทนอุป, วชิรวิทย์ มั่นบำรุง, รัชชานนท์ ขุนเจ๋ง และ น.ส.ชนัฐกานต์ เจริญสุข ภายใต้การควบคุมของ ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ และ ศักดา สกุลแฟง ซึ่งทั้งหมดออกเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 นั้น
ล่าสุด พัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ กล่าวว่า ช่วงแรกที่เดินทางมาถึงเจอพายุเข้าพอดี จึงฝึกซ้อมได้ไม่เต็มที่มากนัก แต่หลังจากพายุผ่านพ้นไปแล้ว ทางผู้ฝึกสอนได้จัดโปรแกรมลงฝึกซ้อมในทะเลอย่างเต็มที่ โดยสภาพลมปานกลาง คลื่นทะเลเรียบ ทำให้การฝึกซ้อมดีขึ้นมาก ภาพรวมนักกีฬาไทยสามารถลงแข่งขันในสภาพคลื่นลมเช่นนี้ได้ค่อนข้างดีทุกคน
สำหรับเป้าหมายของการแข่งขันรายการนี้ ตั้งเป้าให้นักกีฬาติดกลุ่มโกลด์ ฟรีท หรือครึ่งอันดับแรกของนักกีฬาทั้งหมดในแต่ประเภท ที่สำคัญยังเป็นการทดสอบคู่แข่งนักกีฬาชุดใหญ่ (รุ่นโอเพ่น) ที่จะลงแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ซึ่งทีมญี่ปุ่น, จีน และฮ่องกง จะร่วมลงชิงชัยในรายการนี้ด้วย ขณะที่นักกีฬาเยาวชนจะเน้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักกีฬาในระดับโลก