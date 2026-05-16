ทัพพุมเซ่ไทยลุยศึกเอเชียที่มองโกเลีย “โค้ชลี” ตั้งเป้าต้องมี 1 ทอง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทัพนักเทควันโดทีมชาติไทย ออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคมนี้ โดยเดินทางด้วยสายการบินโครเรียน แอร์ เที่ยวบิน KE658 มีนายติณณ์ เผ่าวงศากุล คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ให้โอวาทและส่งทัพไทยเดินทางไปแข่งขัน
สำหรับทัพนักพุมเซ่ไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นาวิน ปินฑะสูตร, รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง, ธนา เขียวลายเลิศ, ชุติกาญจน์ ลาภนิตยพันธ์, ณัฏฐชัย สุทา, ธนา เขียวลายเลิศ, สิปปกร เวชกรปฏิวงศ์, ชลกร ชยวัฑโฒ, รัชพล ใยบัว, วัชรกุล ลิ้มจิตรกร, ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ, สุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง, อัจฉริยะ เกิดแก้ว, สาริศา ไทยทองหลาง, ศศิภา ชูผล มีลี นา ยอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนพุมเซ่ทีมชาติไทยนำทีมไปล่าแชมป์
นายติณณ์ กล่าวว่า สมาคมฯได้ส่งนักกีฬาชุดนี้ไปแข่งขันศึกเอเชีย ซึ่งแมตช์นี้มีความสำคัญเรื่องการควอลิฟายไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายปีนี้ด้วย เชื่อว่าจะทำผลงานได้ดี ได้เหรียญรางวัลและตั๋วเอเชียนเกมส์กลับมา นอกจากนั้นยังได้กำชับเรื่องร่างกายนักกีฬาเป็นพิเศษ เพราะสภาพอากาศหนาวต่างจากเมืองไทยอย่างมาก การปรับตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีที่สุด และเดินทางอย่างปลอดภัย
ด้าน ลี นายอน เฮดโค้ช กล่าวว่า นักกีฬาชุดนี้เก็บตัวมา 3 เดือน ถือว่าเป็นชุดที่น่าพอใจมาก ไปรายการนี้แข่งขัน 9 อีเวนต์ ใน 2 วัน ตั้งเป้าว่าจะได้ 1 เหรียญทอง จากอีเวนต์ไหนยังบอกไม่ได้ แต่ถือว่าคาดหวังได้จากทุกประเภท ก่อนเดินทางได้ข้อมูลมาว่าอากาศที่มองโกเลียหนาว อาจจะถึงขั้นติดลบ ได้ให้ทุกคนนำเสื้อกันหนาวที่หนาๆไปด้วย เพราะจะทำให้ป่วยได้ เชื่อว่าจะทำผลงานที่ดีกลับมาได้อย่างแน่นอน