“ชนาดล-วีรวิชญ์” นำร่วมรอบสอง สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ตฯ

ชนาดล ดนตรี เก็บเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 67 รักษาตำแหน่งผู้นำต่อด้วยสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 128 เท่ากับ วีรวิชญ์ นาคประชา ที่เครื่องร้อนหวด 7 อันเดอร์พาร์ 63 ในวันที่สองของศึกออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการ สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2026 ที่สนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต พาร์ 70 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมี เนติพงศ์ ศรีทอง ตามหลังสโตรคเดียว
ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสมคะแนนอันดับโลกรายการ "สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคมนี้ ที่สนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต ระยะ 6,716 หลา พาร์ 70 โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก
ผ่านครึ่งทางของการแข่งขันปรากฎว่า ชนาดล ดนตรี ผู้นำรอบแรก เก็บเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 67 จากการทำ 4 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว รวมสองวันมี 12 อันเดอร์พาร์ 128 เท่ากับ วีรวิชญ์ นาคประชา ที่เครื่องร้อนหวด 8 เบอร์ดี้ เสีย 1 โบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 7 อันเดอร์พาร์ 63 ทั้งสองรั้งตำแหน่งจ่าฝูงร่วมกัน โดยมี เนติพงศ์ ศรีทอง ที่หวด 6 อันเดอร์พาร์ 64 ตามหลังสโตรคเดียวด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 129
ชนาดล เผยหลังนำต่อเป็นวันที่สองว่า “ในช่วง 9 หลุมแรก ตีออนกรีนน้อยมากทำให้ต้องเซฟเยอะ แต่ในช่วง 9 หลุมหลังก็เริ่มคุมเกมจับจังหวะได้เลยทำผลงานออกมาดี สองวันที่เหลือก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อลุ้นแชมป์แรกในทัวร์ความหวังเรื่องแชมป์ก็มีอยู่แล้ว แต่ก็พยายามควบคุมเกมตัวเองให้ได้ และสนุกกับเกม แผนยังคงเหมือนเดิม มีความสุขกับทุกช็อต ทำให้เต็มที่ในทุกหลุม”
ส่วน วีรวิชญ์ ดีกรีแชมป์ สิงห์ ออลไทยแลนด์ เมโมเรียล 2023 กล่าวว่า “เกมวันนี้ไม่ต่างจากวันแรกมาก ทั้งการไดร์ฟและช็อตแอพโพรช แต่ที่ดีกว่าเดิมนิดหน่อยก็คือการพัตต์ ก็คาดหวังแชมป์พอสมควร เพราะว่าห่างหายแชมป์ไปนาน จะพยายามตีประคองไปเรื่อยๆ ถ้าบุกได้ก็จะบุก”
ขณะที่ แบร์รี่ เฮนสัน โปรอเมริกัน เก็บได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 68 ตามมาที่อันดับ 4 ด้วยสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 130 โดยมี อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ ที่ตีเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 67 สองวันมี 8 อันเดอร์พาร์ 132 รั้งอันดับ 5 ทั้งนี้หลัง จบรอบสองทัวร์นาเมนท์ตัดตัวที่สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 142 มีนักกอล์ฟผ่านเข้ารอบ 64 คน เป็นนักกอล์ฟต่างชาติ 14 คน ขณะที่ นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นเพียงคนเดียวที่ผ่านการตัดตัวด้วยทำสกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 142