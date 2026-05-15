“พิ้งค์-วิว” ฉลุย 4 คน “เมย์” ร่วงขนไก่ไทยแลนด์โอเพ่น, “บาส-เฟม” ไม่พลาดเข้าตัดเชือก

"น้องพิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 27 ของโลก ฟอร์มฮอตต่อเนื่อง พลิกล็อคชนะรุ่นพี่ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก 2-1 เกม 21-19, 13-21, 21-16 กรุยทางเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ แบดมินตัน โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 ไปดวล อกาเนะ ยามากูชิ มือ 3 ของโลก และมือ 1 ของรายการ จากญี่ปุ่น วันเสาร์ ที่ 16 พ.ค.นี้ ที่อาคารกีฬานิมิบุตร
ด้าน “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก อดีตแชมป์ 2 สมัย (ปี 2013 และ 2017) พลาดท่าร่วงรอบ 8 คนสุดท้าย หญิงเดี่ยว แบดมินตัน โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 หลังพ่ายให้กับ ฮินะ อาเคจิ มือ 28 ของโลก จากญี่ปุ่น 0-2 เกม ยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ
ประเภทคู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคาราะห์ และ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ แบดมินตัน โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 หลังเอาชนะ ยี ฮองเหวย กับ นิโค กอนซาเลซ ชาน คู่มือ 10 ของโลก และแชมป์ออลอิงแลนด์ 2026 จากไต้หวัน 2-1 เกม 21-17, 20-22, 21-10 รอบต่อไปรอดวล จู้ ยี่จุน กับ ลี เคียน คู่มือ 45 ของโลก จากจีน
ประเภทชายคู่ "พี" พีรัชชัย สุขพันธ์ กับ “โอโม่” พรรคพล ธีระรัตน์สกุล คู่มือ 61 ของโลก แพ้ให้กับ ลีโอ โรลลี่ คาร์นานโด้ กับ ดาเนี่ยล มาร์ติน คู่มือ 257 ของโลก จากอินโดนีเซีย 0-2 เกม 16-21 และ 15-21 จอดป้ายที่รอบก่อนรองชนะเลิศ
ประเภทชายเดี่ยว “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก และแชมป์เก่า ยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะ ลัคยาห์ เซน มือ 11 ของโลก จากอินเดีย 2-0 เกม 21-19, 21-16 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ได้สำเร็จ โดยจะเข้าไปเจอกับ โจว เทียน เฉิน มือ 6 ของโลก จากไต้หวัน