"เบ็คแฮม" นักกีฬาสหราชอาณาจักรคนแรก ทรัพย์สินทะลุ 1 พันล้านปอนด์

เดวิด เบ็คแฮม มิดฟิลด์ระดับตำนาน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และทีมชาติอังกฤษ กลายเป็นนักกีฬาสหราชอาณาจักรมูลค่า 1 พันล้านปอนด์คนแรก ตามการจัดอันดับมหาเศรษฐีชอง "ซันเดย์ ไทม์"
ทรัพย์สินรวมของ เบ็คแฮม และ วิคตอเรีย ภรรยา คิดเป็น 1,185 ล้านปอนด์ (ประมาณ 5.2 หมื่นล้านบาท) รั้งอันดับ 2 รองจาก เบอร์นี เอ็คเคิลสโตน อดีตผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของการแข่งขัน ฟอร์มูลา วัน (F1) ที่มีทรัพย์สิน 2,000 ล้านปอนด์ (มากกว่า 8.7 หมื่นล้านบาท)
รอรีย์ แม็คอิลรอย นักกอล์ฟชาวไอร์แลนด์เหนือ อยู่อันดับ 7 ทรีพย์สิน 325 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1.42 หมื่นล้านบาท) หลังคว้าแชมป์ศึกเดอะ มาสเตอร์ส 2 ปีติดต่อกัน
ขณะที่ เซอร์ จิม แร็ตคลิฟฟ์ เจ้าของร่วม แมนฯ ยูไนเต็ด หล่นจากอันดับ 7 ลงมาอันดับ 9 ตามการจัดอันดับมหาเศรษฐีของ สหราชอาณาจักร ทุกวงการ โดยทรัพย์สินเดิม 18,500 ล้านปอนด์ (มากกว่า 8 แสนล้านบาท) ลดลงเหลือ 15,194 ล้านปอนด์ (มากกว่า 6.62 แสนล้านบาท)
ปัจจุบัน เบ็คแฮม เป็นเจ้าของร่วม อินเตอร์ ไมอามี แฟรนไชส์มูลค่าสูงสุดของ เมเจอร์ ลีก ซ็อคเกอร์ (MLS) 10,700 ล้านปอนด์ (มากกว่า 46,000 ล้านบาท)
นอกจากนี้ อดีตเทพบุตรลูกหนังวัย 51 ปี ที่เพิ่งได้รับพระราชทานอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวิน เดือนพฤศจิกายน 2025 ยังเป็นแบรนด์ แอมบัสเดอร์ อาทิ อาดิดาส และ ฮูโก บอสส์
ส่วน วิคตอเรีย สร้างรายได้จากแบรนด์เสื้อผ้า หลังโด่งดังในฐานะสมาชิก "สไปซ์ เกิร์ล" ศิลปินกลุ่มหญิงยุค 90