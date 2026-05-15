"มารินี-เมียร์" พร้อมบิด Honda RC213V ลุยคาตาลัน กรังด์ปรีซ์

ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 6 รายการ คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคมนี้ ที่ สนาม เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน
ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา “ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนเจ้าของหมายเลข 10 และทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 คู่หูจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ได้เดินทางถึงสนามเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับทีมแล้ว
โดย “มารินี” ที่จบการแข่งขันสนามที่ผ่านมาในอันดับ 10 ที่ เลอมองส์ เชื่อว่ารถแข่ง Honda RC213V ได้รับการยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนแม้จะมีความผิดพลาดเล็กน้อยเข้ามารบกวนในสุดสัปดาห์ก็ตาม ขณะที่ “เมียร์” ซึ่งแสดงศักยภาพระดับสูงไต่ขึ้นไปถึงอันดับ 6 ก่อนพลาดล้มและได้รับบาดเจ็บที่มือ ก็อัพเดตว่ามีการฟื้นตัวที่ดีและพร้อมสำหรับการแข่งขันในโฮมเรซ
“มารินี” กล่าวว่า "เรากลับมาทำงานกันต่อทันทีในช่วงที่เข้มข้นที่สุดของฤดูกาล หลังจากทำผลงานได้ไม่เต็มศักยภาพมากนักที่ เลอมองส์ สุดสัปดาห์นี้จะเป็นโอกาสแสดงให้เห็นว่านั่นเป็นเพียงความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น และเราสามารถที่จะเดินหน้าสู้ต่อได้ แผนของเรายังคงเหมือนเดิมคือสร้างความคืบหน้าจากการทำงานนับตั้งแต่เริ่มต้นสุดสัปดาห์ และเพื่อเข้ารอบ Q2 ให้ได้ ผมมั่นใจว่าเราจะทำผลงานได้ดีกว่าที่ เลอมองส์ ทั้งวันเสาร์และอาทิตย์"
ด้าน “เมียร์” เปิดเผยว่า "อาการบาดเจ็บที่มือของผมโอเคขึ้นมาแล้วหลังจากอุบัติเหตุใน เลอมองส์ ผมแค่ต้องเย็บแผลนิดหน่อย มันยังมีอาการเจ็บอยู่บ้าง เราจะตรวจสอบดูอีกทีว่าจะเป็นอย่างไร แต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรมาก ผมอยากจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในสุดสัปดาห์นี้กับ คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นโฮมเรซ แต่เป็นเพราะเรามีศักยภาพที่ดี ใน ฝรั่งเศส ผมทำความเร็วได้ดีมากเมื่อเทียบกับนักแข่งฮอนด้าคนอื่น และผมเองก็มีแรงกระตุ้นที่จะโชว์ความเร็วของเราอีกครั้ง"
ก่อนเข้าสู่การแข่งขันที่ บาร์เซโลน่า ทัพนักบิดฮอนด้ายังคงเดินหน้าเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่อง โดย “มารินี”
รั้งอันดับ 11 มีทั้งสิ้น 33 คะแนน ตามด้วย “โยฮันน์ ซาร์โก” อันดับ 12 มี 29 คะแนน, “ดิโอโก้ โมเรร่า” อันดับ 17 มี 10 คะแนน และ “เมียร์” อันดับ 18 มี 8 คะแนน
ทั้งนี้ ศึก คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม และดวลความเร็วรอบสปรินต์เรซในคืนเดียวกัน เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย จากนั้นจะแข่งขันรอบเมนเรซในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
