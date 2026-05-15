“ตี-อนุภาพ" ผนึก "ไอเดีย-กฤตภัทร” ต่อยอดจากผลงานคว้าโพเดียมโฮมเรซ "ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม" พร้อมลุยศึกเอเชีย สนาม 3 ที่ญี่ปุ่น

ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามที่ 2 จบลงพร้อมผลงานยอดเยี่ยมของทัพ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยอย่างคึกคัก
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันในรุ่น SuperSport 600cc ซึ่ง “ตี” อนุภาพ ซามูล นักบิดมากประสบการณ์ชาวไทยเจ้าของรถแข่ง YAMAHA YZF-R6 หมายเลข 500 สามารถคว้าโพเดียมได้ทั้ง 2 เรซ ภายใต้สภาพอากาศร้อนจัดของสนามบุรีรัมย์ โดยจบอันดับ 3 ในเรซแรก และคว้าอันดับ 2 ในเรซที่ 2 ส่งผลให้เก็บคะแนนสะสมรวมเป็น 60 คะแนน รั้งกลุ่มลุ้นแชมป์เอเชีย พร้อมลดระยะห่างจากผู้นำเหลือเพียง 12 คะแนนเท่านั้น
ขณะที่การแข่งขันในรุ่น Asia Production 250cc “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ดาวรุ่งชาวไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม และ “กัส” ธีรไนย ทับทิม นักบิดไวลด์การ์ดของทีม ร่วมกันสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมด้วยรถแข่ง YAMAHA YZF-R3
โดยในเรซแรก “ไอเดีย-กฤตภัทร” นักบิดหมายเลข 39 ต้องเจองานหนักหลังถูกลดรอบเครื่องยนต์ลง 200 รอบต่อนาทีตามกฎการแข่งขัน ก่อนบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 5 และนำข้อมูลกลับมาปรับเซ็ตติ้งรถแข่ง รวมถึงวางแผนการแข่งขันใหม่สำหรับเรซที่ 2
ก่อนที่ในเรซตัดสิน “ไอเดีย-กฤตภัทร” จะระเบิดฟอร์มเก่ง บิดนำแบบม้วนเดียวจบ ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างเด็ดขาด คว้าชัยชนะโฮมเรซด้วยเวลารวม 18 นาที 41.804 วินาที ท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงปรบมือจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยทั้งสนาม
ด้าน “กัส-ธีรไนย” เจ้าของรถแข่งหมายเลข 36 ออกสตาร์ตจากกริดที่ 12 ก่อนโชว์พัฒนาการยอดเยี่ยม ไล่บี้กลุ่มหน้าอย่างดุเดือด โดยในเรซแรกจบอันดับ 6 ส่วนเรซที่ 2 มีลุ้นโพเดียมจนถึงโค้งสุดท้าย ก่อนบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 5
ผ่านการแข่งขัน 2 สนามแรก “ไอเดีย-กฤตภัทร” รั้งจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมรุ่น Asia Production 250cc ด้วยคะแนนรวม 86 คะแนน จากผลงานคว้าชัยชนะ 3 เรซ พร้อมทิ้งห่างอันดับ 2 ถึง 22 คะแนน ขณะที่คะแนนประเภททีม ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ยังคงรั้งอันดับ 1 ด้วยคะแนนสะสมรวม 112 คะแนน
ทั้งนี้ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามที่ 3 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนนี้ ณ สนาม โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น แฟนมอเตอร์สปอร์ตสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์ 3 นักบิดไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ได้ทาง Facebook : Yamaha Thailand Racing Team ในการลุ้นคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 8 ให้กับประเทศไทย
นายวีรพงษ์ ธนากิจจานนท์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกีฬามอเตอร์สปอร์ต บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ผลงานโดยรวมของสนามบุรีรัมย์ถือว่าน่าพอใจมากครับ ทั้งในรุ่น Asia Production 250cc และ SuperSport 600cc นักแข่งของเราทำงานร่วมกับทีมได้อย่างยอดเยี่ยม โดย ‘ไอเดีย’ สามารถคว้าชัยชนะในเรซที่ 2 ได้ ขณะที่ ‘ตี’ ก็เก็บโพเดียมได้ทั้ง 2 เรซ ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ดีกว่าฤดูกาลที่ผ่านมา”
“ข้อมูลจากเรซแรกช่วยให้ทีมสามารถปรับเซ็ตติ้งรถแข่งและวางแผนการแข่งขันได้ดีขึ้นในเรซที่ 2 ทั้งของ ไอเดีย, กัส และ ตี ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมกันทำให้ผลงานออกมาดี และตอนนี้เราเริ่มเตรียมแผนสำหรับสนามต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว”
“ในรุ่น AP250 เรายังมีการบ้านสำคัญ เพราะจากคะแนนสะสมของ ‘ไอเดีย’ ที่นำห่างมากกว่า 50 คะแนน จะทำให้ถูกลดรอบเครื่องยนต์เพิ่มเติมอีก 200 รอบในสนามหน้า ซึ่งทีมต้องเตรียมแผนรองรับอย่างละเอียด”
ตี – อนุภาพ ซามูล
“เรซนี้เราวางแผนจะพยายามหนีกลุ่มคู่แข่งให้เร็วที่สุดครับ แต่ด้วยอากาศที่ร้อนมาก ทำให้ยางหน้าสึกค่อนข้างเร็ว จึงต้องปรับวิธีขี่ในช่วงท้ายเรซ และพยายามรักษาความสม่ำเสมอของเรซเพซ”
“แม้จะจบอันดับ 2 แต่ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจ เพราะเราสามารถเก็บโพเดียมได้ทั้ง 2 เรซ ตอนนี้เรามองไปถึงสนามโมเตกิ ซึ่งเป็นสนามที่เราทำผลงานได้ดีเมื่อปีที่แล้ว และทีมก็เริ่มวางแผนการซ้อมสำหรับสนามต่อไปเรียบร้อยแล้วครับ”
ไอเดีย – กฤตภัทร เขื่อนคำ
“ผลงานในวันนี้ถือว่าน่าพอใจมากครับ หลังจากเรานำข้อมูลจากเรซแรกกลับมาวิเคราะห์ร่วมกับทีม โดยเฉพาะเรื่องการออกจากโค้ง หลังถูกลดรอบเครื่องยนต์ลง ทำให้เราต้องปรับเซ็ตติ้งคลัตช์และรูปแบบการขับขี่ใหม่”
“แผนของเราคือพยายามสร้างระยะห่างตั้งแต่ช่วงต้นเรซ และรักษาเรซเพซของตัวเองให้ได้จนจบ ซึ่งวันนี้เราสามารถทำได้ตามเป้าหมายครับ”
“ตอนนี้ทีมเริ่มเตรียมแผนสำหรับสนามโมเตกิแล้ว รวมถึงการรับมือกับการถูกลดรอบเครื่องยนต์เพิ่มเติมอีก 200 รอบ โดยจะพยายามปรับเซ็ตติ้งรถและพัฒนาเทคนิคการขับขี่ให้เหมาะสมที่สุด เพื่อทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดในสนามต่อไปครับ”
กัส – ธีรไนย ทับทิม
“เรซที่ 2 ถือว่าเข้มข้นมากกว่ารอบแรกครับ นักแข่งทุกคนมีการปรับเกมกันค่อนข้างเยอะ ช่วงต้นเรซผมพยายามทำตามแผนให้ดีที่สุด ทั้งในเรื่องของเรซเพซและช่วยดึงกลุ่มคู่แข่ง เพื่อให้ไอเดียสามารถสร้างระยะห่างได้”
“ในช่วงท้ายเรซผมพยายามโจมตีจุดอ่อนของคู่แข่งในแต่ละโค้ง และโดยรวมถือว่าเราทำตามแผนที่วางไว้ได้ค่อนข้างดี ถือเป็นอีกหนึ่งสนามที่ได้ประสบการณ์สำคัญมากครับ”
---------------------------------------------------
#YamahaThailandRacingTeam
#RevsYourHeart #ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด #YamahaBeyondTheLimits
#YamahaRacing #No1RacingTeam
#YamahaSocietyThailand #YamahaRidersclubThailand
#RaceMachine #ARRC2026 #TheBlueShift #YamahaR6 #AS500 #YamahR3 #KK39
#YamahaThailandRacingOfficial