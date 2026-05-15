“กษิดิศ” ดับซ่าหนุ่มเม็กซิโก “พัชรินทร์” เฉือนสาวกีวี ลอยลำตัดเชือกหวดไอทีเอฟที่นครปฐม

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอ็ม 15 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (3) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,050 บาท และเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (3) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,050 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2569 เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สี่
ประเภทชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ "บูม" กษิดิศ สำเร็จ หนุ่มไทย มือวางอันดับ 1 ของรายการ มือ 411 ของโลก ยังคงแข็งแกร่ง หลังจากใช้การหวดที่หลากหลาย ปราบฟอร์มการเล่นที่ดีของ อลัน มากาดัน หนุ่มเม็กซิโก มือวางอันดับ 6 มือ 689 ของโลก ลงได้สำเร็จ หลังจบการแข่งขัน กษิดิศ คว้าชัยด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-4 ในเวลาแข่งขัน 1.45 ชั่วโมง ลอยลำเข้ารอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะตัดเชือกกับ แอนตัน เชปป์ จากนิวซีแลนด์ มือวางอันดับ 4 มือ 577 ของโลก
ด้านหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือวางอันดับ 1 มือ 456 ของโลก พ่ายเซตแรกให้แก่ เอลิส ซี จากนิวซีแลนด์ มือวางอันดับ 7 มือ 934 ของโลก ก่อนที่สาวไทยจะตั้งหลักสู้ใหม่ และเริ่มจับทางการเล่นของคู่แข่งขันได้ ทำให้เอาชนะได้ไม่ยากในสองเซตถัดมา และแซงเอาชนะไป 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 4-6, 6-2 และ 6-1 ในเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ อี คยอง ซอ จากเกาหลีใต้ มือ 599 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง ที่เข้ามาจากรอบคัดเลือก สำหรับ พัชรินทร์ กับ อี คยอง ซอ นั้น พบกันล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศ หญิงเดี่ยว ดับเบิลยู 15 สัปดาห์แรก ที่นครปฐม โดยสาวไทยเป็นฝ่ายปราชัย 1-2 เซต
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ วิชยา ตรงเจริญชัยกุล ชนะ ธนกร ศรีรัตน์ 4-6, 7-6(9-7) และ 2-1 Ret. (ตะคริว), แมทธิว เดลลาเวโดวา (2-ออสเตรเลีย) ชนะ ชุง ฮยอน (5-เกาหลีใต้) 6-2, 1-0 Ret. (หายใจไม่ทัน), แอนตัน เชปป์ (4-นิวซีแลนด์) ชนะ ไอแซค เบครอฟต์ (นิวซีแลนด์) 6-2, 7-6(7-4)
หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ อัญชิสา ฉันทะ (วาง 2) ชนะ โมนิค แบร์รี่ (6-นิวซีแลนด์) 6-3, 6-2, ทรรศพร นาคหล่อ (วาง 3) แพ้ อี คยอง ซอ (เกาหลีใต้) 4-6, 3-6, จาง จุนฮาน (4-จีน) ชนะ นาโฮะ ซาโตะ (5-ญี่ปุ่น) 6-3, 6-3
ชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ธนเพชร ฉันทะ-ยุทธนา เจริญผล ชนะผ่าน วิชยา ตรงเจริญชัยกุล-อลัน มากาดัน (เม็กซิโก) คู่มือวาง 1 (วิชยามีอาการตะคริว ซึ่งต่อเนื่องจากการแข่งขันประเภทเดี่ยว)