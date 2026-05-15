"ก้อง-สมเกียรติ" พร้อมลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ สนาม 5 เตรียมประเดิมลงบิดครั้งแรกที่ "โมสต์ เซอร์กิต"

"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดชาวไทยจากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี พร้อมเดินหน้ายกระดับรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หวังสร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 5 สุดสัปดาห์นี้ ที่ ออโตโมโตโดรม โมสต์, สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ได้ลงบิดในเซอร์กิตแห่งนี้
ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 เตรียมเข้าสู่การแข่งขันสนาม 5 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคมนี้ ที่ ออโตโมโตโดรม โมสต์, สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสนามที่มีความท้าทายอย่างมากในแง่คาแร็กเตอร์ของแทร็ก
สุดสัปดาห์ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข 35 จากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี จะเดินหน้าร่วมกับต้นสังกัดทำงานอย่างหนัก ในการยกระดับรถแข่ง Honda CBR1000RR-R เพื่อขยับขึ้นไปอีกขั้นและบีบระยะห่างเข้าไปหากลุ่มหน้าในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ ขณะเดียวกันก็เป็นครั้งแรกของเจ้าตัวที่จะได้ลงแข่งขันในสนามแห่งนี้
โดยนักบิดชาวไทยจะลงสนามเคียงข้างกับ “ยูกิ คุนิอิ” นักบิดชาวญี่ปุ่นหมายเลข 92 อีกครั้ง หลังร่วมงานกันในสนามที่ผ่านมาที่ บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี ซึ่งจะเป็นอีกสนามที่ได้ลงทำหน้าที่แทน “เจค ดิ๊กสัน” นักบิดชาวอังกฤษที่อยู่ระหว่างพักฟื้นร่างกายจากอาการบาดเจ็บ
สำหรับ "ก้อง-สมเกียรติ" ที่เพิ่งหายบาดเจ็บกลับมาลงแข่งขันในสนามที่ผ่านมา อยู่ภายใต้ภารกิจในการพารถแข่งค้นหาเซ็ตติ้งที่ลงตัวในทุกๆ สนาม โดยนักบิดไทยคว้าแต้มมาได้สำเร็จแล้วจาก 2 สนาม คือที่ อัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศโปรตุเกส และสนามล่าสุดคือ บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี ซึ่งเป็นสัญญาณที่ยอดเยี่ยมของทีม
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 5 จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้ ก่อนจะจับเวลาในรอบซูเปอร์โพลเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคมนี้ และดวลความเร็วเรซแรกในคืนเดียวกัน เวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย จากนั้นจะแข่งขันรอบ ซูเปอร์โพลเรซ ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคมนี้ เวลา 20.30 น. และปิดท้ายด้วยเรซ 2 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
