ช้างศึกเรียก “มุ้ย” คืนทีมเตะฟีฟ่าเดย์คูเวตและจีน “เอราวัณ-ธีรภัทร” มีชื่อด้วย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง ตามปฏิทินฟีฟ่า เดย์ เดือนมิถุนายน 2569 ทั้งหมด 2 นัด คือ เปิดบ้านพบกับ คูเวต ในวันที่ 5 มิถุนายน และบุกไปเยือน จีน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ภายใต้การคุมทัพของ "แอนโธนี ฮัดสัน" หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษ
โดยการอุ่นเครื่องทั้งสองนัด เป็นเกม FIFA International 'A' Match และจะมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้ง ในระดับ Tier 1 ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทย ก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2570
โดยรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทย ทั้ง 23 คน มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1. ปฏิวัติ คำไหม สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
2. กรกฏ พิพัฒน์นัดดา สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
3. สรานนท์ อนุอินทร์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
กองหลัง
4. ศุภนันท์ บุรีรัตน์ สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
5. พีฬาวัช อรรคธรรม สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
6. นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
7. อดิศร พรหมรักษ์ สโมสร ราชบุรี เอฟซี
8. มานูเอล ทอม เบียรห์ สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
9. ณัฐพงษ์ สายริยา สโมสร ชลบุรี เอฟซี
10. วาริส ชูทอง สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
กองกลาง
11. สารัช อยู่เย็น สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
12. กฤษดา กาแมน สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
13. อิคลาส สันหรน สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
14. อนันต์ ยอดสังวาลย์ สโมสร ลำพูน วอริเออร์
15. เสกสรรค์ ราตรี สโมสร ระยอง เอฟซี
16. ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
17. วีระเทพ ป้อมพันธุ์ สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
18. คคนะ คำยก สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
19. ธีรภัทร ปรือทอง สโมสร ฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร
20. เอราวัณ การ์นิเย่ สโมสร ล็องส์
กองหน้า
21. จู๊ด ซุ่นทรัพย์ เบลล์ สโมสร กริมสบี้ ทาวน์
22. ธีรศักดิ์ เผยพิมาย สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
23. ธีรศิลป์ แดงดา สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
ทั้งนี้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะต้องเดินทางมารายงานตัวที่ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 เวลา 12.00 น. และทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ บีจี เทรนนิ่ง เซนเตอร์
สำหรับ โปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทย ตามปฏิทินฟีฟ่า เดย์ เดือนมิถุนายน 2569 มีทั้งหมด 2 นัดดังนี้ วันที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 19.30 น. พบกับ คูเวต อันดับ 134 ของโลก ณ ปทุมธานี สเตเดียม และออกไปเยือน จีน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ณ หวงหลง สปอร์ตส์ เซนเตอร์ ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวี และ ทางออนไลน์ ที่เดียวเท่านั้น ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, เว็บไซต์ www.thairath.co.th/tv/live, Facebook : ไทยรัฐสปอร์ต www.facebook.com/ThairathSport และ YouTube : ไทยรัฐสปอร์ต https://www.youtube.com/@ThairathSport
