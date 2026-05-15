บิ๊กแฟนหงส์แดงเมืองไทย ฟาดบูลลี่ขยี้ปมนักกีฬาไม่ตลก แนะขอโทษต่อหน้าแบบลูกผู้ชาย

แดน ศรมณี นักธุรกิจคนดัง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ดิจิทัล และการสร้างแบรนด์ระดับแนวหน้าของไทย และยังเป็น Official Liverpool Supporters Club SIAM ที่ได้รับการเลือกจากสโมสรลิเวอร์พูลให้ช่วยดูแลสโมสร นักกีฬา และแฟนบอลชาวไทย โพสต์เฟซบุ๊คถึงประเด็นร้อน กรณีการบูลลี่นักกีฬาอาชีพที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในสังคมไทย โดยเจ้าตัวร่ายผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว Dan Zonmani ระบุว่า
หากผม BULLY (บูลลี่) นักกีฬาอาชีพ ผมจะไม่ออกมาขอโทษแฟนบอล
แต่ผมจะ…..
1. ติดต่อนักกีฬาคนนั้นและขอโทษต่อหน้าเค้า แบบลูกผู้ชาย ไม่ใช่โพสให้คนไทยดูแล้วจบ
เพราะ นักกีฬาจะถือมากเรื่องการเคารพกันและกัน
ขอโทษโดยไม่แก้ตัวใดๆ (เพราะการโพสคือการตั้งใจพิมพ์ ) เพราะมันคือการไม่เคารพต่อบุคคลและอาชีพของนักกีฬาคนนั้น ต่อให้นักกีฬาไม่ทราบว่าเขียนว่าอะไรก็ตาม
2. ขอโทษคนไทยทุกคน
เพราะสิ่งที่ทำไปนั้นทำให้เสียภาพลักษณ์ของคนไทยและชาติไทย
3. ขอโทษผู้จัดงานและสปอนเซอร์
เพราะมันคือการไม่เคารพต่อคนที่เชิญมา และสปอนเซอร์
4. ยอมรับในความผิดพลาด ไม่ต้องแก้ตัวใดๆ และเรียนรู้ความหมายของ 3 คำ
1. Sportsmanship
2. Professionalism
3. Gentleman
ฝากให้ทุกๆคนคิด หากไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรครับ แต่ผมอาย
ไม่ใช่เพราะเป็นแฟนบอลทีมไหนๆ หากมีคน Bully นักกีฬาฟุตบอลอาชีพทีมไหนก็ตาม เล่นกีฬาชนิดไหนก็ตาม อาขีพหรือสมัครเล่นหรือบอลโรงเรียน ผมก็จะเขียนแบบนี้
ไม่ใช่แค่ในฐานะ ผู้นำ และ Official Liverpool Supporters Club SIAM ที่ได้รับการเลือกจากสโมสรให้ช่วยดูแลสโมสร นักกีฬา และแฟนบอลชาวไทย
แต่ฐานะ คนไทยที่เคารพสิทธิ์ทุกคน เคารพนักกีฬาอาชีพทุกคน และ มีสามัญสำนึกและแยกแยะได้ว่า
การพลาดพลั้งในเกมส์กีฬา กับ การพลั้งปากพลั้งมือ อยู่ที่ ' เจตนา '