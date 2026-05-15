รักบี้สาวชุด อชก.ไทยบำเพ็ญประโยชน์ล้างวัด เตรียมเก็บตัวที่โรงเรียนนายร้อย จปร. เดือน มิ.ย.

ทีมรักบี้หญิง 7 คนทีมชาติไทย ชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ได้มาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและการกุศล ที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
นำโดย “โค้ชเล็ก” สุภรัตน์ อัลภาสน์ อุปนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, พล.ท.หญิง นาฏฐินี กลัมพสุต ผู้ช่วยผู้จัดการทีมหญิง และ โลเต้ ไลคาบูร่า หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย พร้อมด้วยนักกีฬาและสต๊าฟโค้ชทีมชาติไทย
สุภรัตน์ อัลภาสน์ อุปนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เราพาทีมหญิงมาทำจิตอาสาทำความสะอาดวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม และฝึกความสามัคคีภายในทีม ส่วนเรื่องขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีบ้างแล้วแต่นักกีฬาจะขอพร แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่ความสามารถและฝีมือของเราด้วย ส่วนเดือนมิถุนายนทีมหญิงจะไปเก็บตัวที่โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก เพราะที่นั้นมีอุปกรณ์ความพร้อมทุกอย่างที่จะให้ทีมหญิงเก็บตัวได้ และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกระแสให้กับเยาวชนในพื้นที่ จ.นครนายก และ พื้นที่ใกล้เคียง
สุภรัตน์ อัลภาสน์ ยังกล่าวต่อว่า พอเรากลับมาจากแข่งเอเชียซีรีส์สนามแรกที่จีน ก็จะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศนิวซีแลนด์ ในช่วงต้นเดือนกันยายน เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ที่กีฬารักบี้จะแข่งในช่วงสุดท้ายคือวันที่ 1-3 ต.ค. โดยทางสมาคมได้ให้ โลเต้ ไลคาบูร่า ติดต่อสถานที่และคลับในการฝึกซ้อมแล้ว
ส่วนเป้าหมาย เอเชียนเกมส์ นั้น “โค้ชเล็ก” ได้กล่าวว่า ทีมเต็งมี 2 ทีมคือ จีน กับ ญี่ปุ่น ส่วนอีก 4 ทีมที่รองลงมาที่จะต้องมาแย่งเหรียญทองแดงก็มี ไทย ฮ่องกง คาซัคสถาน และ อินเดีย แต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือไม่ประมาท เราก็สามารถไปถึงเป้าหมายที่ พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมตั้งไว้ได้คือมีเหรียญเอเชียนเกมส์
ด้าน “ซาร่า” สลินดา แผ่ความดี เพลเมกเกอร์ของทีมที่ก่อนหน้านี้ได้ถูกรับเชิญให้ไปเล่นทัวร์นาเม้นสโมสรที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ได้ประสบการณ์จากการแข่งขันเยอะมาก และก็มั่นใจว่าประสบการณ์ที่ได้จะเอามาใช้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์
“หนูจำความรู้สึกเมื่อ 4 ปีที่แล้วได้ในวันที่เราผิดหวังจากศึกเอเชียนเกมส์ที่ได้อันดับ 4 แต่มาปีนี้ หนูโตขึ้นกว่าเดิม และมีความสามารถมากกว่าเดิม หนูเชื่อว่าเราจะสามารถคว้าเหรียญเอเชียนเกมส์ได้แน่นอน เพียงแค่เราอย่าประมาทคู่แข่ง” สลินดา กล่าว