เปิดฟุตบอลเยาวชนสานฝัน 4 จังหวัดชายแดนใต้ คัดไปฝึกทักษะลูกหนังต่างแดน

บริษัท ฟาซิลิตี้ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด โดย นายชวัลวิทย์ กองวิสัยสุข ประธานบริษัท ฟาซิลิตี้ เอ็กซ์เซนจ์ จำกัด ได้เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข (PYNS YOUTH LEACUE 2026) พร้อมด้วย นายเอกศิริ ปักษี นายกสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย, พันเอกอดุลย์ มะลิพันธุ์ อดีตกองหน้าทีมชาติไทย, พลเอกธิติวัฒน์ กำลังเอก อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนประเทศไทย (สปท), ท่านผู้หญิงภัสพร พรประเสริฐ ประธานโครงการจิตอาสา “ปันสุขมีสุข” อาสาทำดี ด้วยโครงการเฉพาะกิจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ นายสาธิต กรีกุล ณ ห้อง Grand Meroz Ballroom ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน
นายชวัลวิทย์ กองวิสัยสุข ประธานบริษัท ฟาซิลิตี้ เอ็กซ์เซนจ์ จำกัด และ ประธานโครงการ ฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข (PYNS YOUTH LEACUE 2026) กล่าวว่า ด้วยความที่ทางบริษัทฯ มีธุรกิจในภาคใต้ ทำให้มีความรักและผูกพัน และอยากเห็นเยาวชนของภาคใต้ประสบความสำเร็จก้าวไปถึงฝั่งฝันได้ติดทีมชาติตามที่เคยฝันไว้ในวัยเด็ก จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นกำลังหลักและกำลังสำคัญในอนาคต โดยเฉพาะเยาวชน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, สงขลา แบะ นราธิวาส) ที่จะเริ่มต้นโครงการต้นแบบที่นี่เป็นที่แรก
ทางผู้จัดการฯ จึงได้ริเริ่มทำโครงการ ฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข (PYNS YOUTH LEACUE 2026) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยการส่งเสริมเยาวชนให้ไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศ อาทิเช่น จีน, อังกฤษ, สเปน, ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ เป็นต้น
อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว ระหว่างไทย-จีน ทั้งภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนไทย รวมทั้งส่งเสริมด้านวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นมหามิตรกันอย่างยาวนาน
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชาติให้เป็นหนึ่งเดียว และความร่วมมือทางด้านธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
นอกจากนี้ ทางผู้จัดงานฯ ยังมีความต้องการอย่างยิ่งยวดในการร่วมมือ ทั้งสองประเทศ เพื่อผนึกกำลัง ฝึกทักษะ ในการใช้เทคโนโลยี เข้ามาเป็นตัวช่วยในการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของเยาวชน ต่อไป
สำหรับโครงการ ฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข (PYNS YOUTH LEACUE 2026) กำหนดจัดการแข่งขันสนามแรก 6-7 มิ.ย. 69 ที่สนาม ม.อ. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ต่อด้วย 13-14 มิ.ย. 69 ที่สนามติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา, วันที่ 20-21 มิ.ย. 69 ที่สนาม โรงเรียนกีฬา จังหวัดยะลา, วันที่ 27-28 มิ.ย. 69 ที่ สนาม อบจ.จังหวัดนราธิวาส โดยผู้ชนะอันดับ 1-2 ของแต่ละจังหวัด จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 4-5 ก.ค. 69 สนามติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศ