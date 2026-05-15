TOYOTA GAZOO Racing Thailand ฉลอง 40 ปี ตั้งเป้าล่าทุกแชมป์ ส่ง GR Supra GT4

TOYOTA GAZOO Racing Thailand ทีมแข่งรถชั้นนำของประเทศไทย เปิดแผนการทำทีมประจำฤดูกาล 2026 พร้อมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีแห่งความสำเร็จบนวงการมอเตอร์สปอร์ต นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 สู่การเป็นทีมแข่งระดับแนวหน้าสร้างผลงานระดับแชมป์ทั้งในประเทศและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดหลัก “MAKING EVER-BETTER MOTORSPORTS-BRED CARS” พัฒนายานยนต์จากสนามแข่งสู่รถยนต์ที่ดียิ่งกว่า โดยร่วมมือกับ TOYOTA MOTOR ASIA (TMA) และทีมวิศวกรชาวไทย นำข้อมูลจากทุกสนามแข่งขันจริงต่อยอดเทคโนโลยียกระดับสมรรถนะรถที่วางจำหน่ายจริงในประเทศ พร้อมกันนี้ส่งโอกาสให้กับนักแข่งรุ่นใหม่ “มาริโอ้-สิทธิชัย ฆังนิมิตร” แชมป์โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ ปีล่าสุด ก้าวสู่ทีมใหญ่ในฤดูกาลนี้
40 ปีแห่งความสำเร็จ จุดแข็งคือ “การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งของ TOYOTA GAZOO Racing Thailand เผยว่า “ตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เราเติบโตจากทีมโรงงาน สู่ทีมแข่งมาตรฐานระดับสากล จุดแข็งสำคัญคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งตัวรถ เทคโนโลยี และนักแข่ง โดยเฉพาะการสร้างนักแข่งจากวันเมคเรซให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีม ที่ผ่านมาทีมประสบความสำเร็จมีผลงานสำคัญที่น่าภาคภูมิใจทั้งรายการระดับอินเตอร์ คือ การครองแชมป์รายการ 24 ชม. นูร์เบอร์กริง ประเทศเยอรมนี ถึง 4 ปีซ้อน และการเป็นแชมป์ประเทศไทยครองถ้วยพระราชทานฯ ติดต่อกัน 5 ปี
เปิดแผนปี 2026 ลุยครบทุกสนามทั้งทางเรียบ-ทางฝุ่น
ฤดูกาล 2026 ทีมเดินหน้าลงแข่งขันเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้งรายการทางเรียบและทางฝุ่นประกอบไปด้วยการแข่งขันรถยนต์รูปแบบทางเรียบ 2 รายการ
• TSS The Super Series by B-Quik ลงแข่งขัน 4 รุ่น คือ รุ่น TSS Supercar GT4 ใช้รถ GR Supra GT4, รุ่น TSS Supercar GTC ใช้รถ GR Supra GTC และ Corolla Altis GTC, รุ่น Super Touring ใช้รถ Yaris ATIV และรถ Yaris ATIV HEV และ รุ่น Super Pickup ใช้รถ Hilux Champ
• RAAT Thailand Endurance Championship 2026 มาราธอนทางเรียบ รุ่น TC 2 โดยรถ Corolla Altis และ TC 3 โดยรถ Yaris ATIV และ TC N+ โดยรถ Yaris ATIV HEV
การแข่งขันรถยนต์รูปแบบทางฝุ่น 3 รายการสุดมันส์
• RAAT Thailand Rally Championship 2026 ด้วยรถ TOYOTA Yaris Cross HEV ในรุ่นRC2.1
• Thailand Rally Raid Championship 2026 ด้วยรถ Hilux TRAVO ในรุ่น T1D ก็คว้าแชมป์ในสนามแรกประเดิมฤดูกาลเรียบร้อย
• ASIA CROSS COUNTRY RALLY 2026 ( AXCR2026) ส่งรถ Hilux TRAVO ลงทำการแข่งขัน
เปิดตัว “ไลน์อัพนักแข่ง 2026” ผสานประสบการณ์และเลือดใหม่
สำหรับฤดูกาล 2026 ยังผสมผสานกำลังระหว่างนักแข่งประสบการณ์สูงและนักแข่งรุ่นใหม่ นำโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, มานัต กุละปาลานนท์, กรัณฑ์ ศุภพงษ์, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ, กฤษฎิ์ วสุรัตน์, ณ ดล วัฒนธรรม, นรรัศมิ์ อภิวาท, ไอตั้น อัษฎาธร, ทรงศักดิ์ กรศิริสืบสกุล และนักแข่งรุ่นใหม่ “มาริโอ้-สิทธิชัย ฆังนิมิตร” ผนึกกำลังร่วมกับนักแข่งสายฝุ่นประกอบด้วย จุ๊บ-ณัฐพล อังฤทธานนท์ กับ Co-Driver อิทธิพล สิมารักษ์ และ ธันยพัต มีนิล รวมถึง มานะ พรศิริเชิด กับ Co-Driver กิตติศักดิ์ กลิ่นจันทร์ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นกำลังสำคัญในการล่าแชมป์ในรายการหลักของฤดูกาล
“GR Supra GT4” อาวุธใหม่ เสริมความแข็งแกร่งทีม
ไฮไลต์สำคัญปีนี้ คือการส่งรถแข่งใหม่ GR Supra GT4 ลงสู้ศึก โดยนำข้อมูลและประสบการณ์จากในสนามปีก่อนมาต่อยอดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนมาสู่การลงสนามรายการ TSS The Super Series by B-Quik รถ “GR Supra GT4” จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม ทั้งด้านความเร็ว ความสมบูรณ์ของรถ และด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างทีม นักขับ วิศวกร ตั้งเป้าดึงสมรรถนะสูงสุดของรถออกมาในทุกสนามแข่งขัน”
ปั้นดาวรุ่ง “มาริโอ้-สิทธิชัย” สู่ทีมใหญ่ ตามระบบบันไดนักแข่ง
“มาริโอ้-สิทธิชัย ฆังนิมิตร” แชมป์โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ ได้รับสิทธิ์เข้าทีมชุดใหญ่ประจำปี 2026 สะท้อนแนวทางการพัฒนานักแข่งแบบเป็นระบบ นักแข่งวันเมคเรซแชมป์ประจำปีจะเข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปี หากมีศักยภาพก็จะผลักดันขึ้นสู่รุ่นใหญ่ เป็นระบบบันไดที่ทำให้ทีมมีนักแข่งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีนักแข่งที่อยู่ในทีมใหญ่จากระบบนี้แล้ว 6 คน”
เดินหน้าปรัชญา “Motorsport-Bred Cars” จากสนามแข่งสู่รถใช้งานจริง
TOYOTA GAZOO Racing Thailand ยังคงยึดแนวคิด “MAKING EVER-BETTER MOTORSPORT- BRED CARS” โดยนำประสบการณ์ ข้อมูลสถิติจากสนามแข่งมาพัฒนารถยนต์ให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2026 จะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฮบริดในสนามแข่งที่หลากหลายทั้งในทางเรียบและทางฝุ่น เพื่อทดสอบขีดความสามารถในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
เป้าหมายปี 2026 รักษาความเป็นผู้นำ พร้อมปรับตัวตามกติกาโลก
ทีมตั้งเป้ารักษามาตรฐานผู้นำ พร้อมเดินหน้าคว้าแชมป์ในทุกรายการที่เข้าร่วมอย่างไรก็ตาม คุณสุทธิพงศ์ยังเสริมว่า “ปัจจัยสำคัญในอนาคตคือ กฎกติกาการแข่งขัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อนาคตของมอเตอร์สปอร์ตขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละรายการ เราต้องปรับตัวให้ทัน ทั้งในเรื่องประเภทของรถและเทคโนโลยี ทีมยังแสวงหาโอกาสและชาเลนจ์ใหม่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหากมีรุ่นแข่งขันใดที่สอดคล้องไปกับไลน์อัพของรถยนต์โตโยต้า เราก็พร้อมเข้าร่วมทันที”
การก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ของ TOYOTA GAZOO Racing Thailand ไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จที่ผ่านมา แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนามอเตอร์สปอร์ต ผ่านการแข่งขัน เทคโนโลยี และการสร้างนักแข่งรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง