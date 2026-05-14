ประกาศผลแชมป์ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025” บทพิสูจน์ความมุ่งมั่น และไม่ยอมแพ้บนเส้นทางความเร็ว

นายสมุทร ตังคชวนะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่ง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน TOYOTA GAZOO Racing Thailand ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “TOYOTA GAZOO Racing Thailand : Champions of The Year 2025” ให้กับนักแข่งผู้ชนะที่มีคะแนนรวมสูงสุดประจำปี 2025 ในการแข่งขันวันเมคเรซยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “MAKE EVER-BETTER CARS From Circuit to the Road” ณ TOYOTA ALIVE บางนา กม.3 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569
TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025 ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของรายการ Toyota One Make Race ถ่ายทอด DNA มอเตอร์สปอร์ตสู่ผู้ใช้รถจริงภายใต้แนวคิด “MAKE EVER-BETTER CARS” ผ่านการแข่งขันสุดเข้มข้นใน 4 รุ่นหลัก ครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ทั้งชลบุรี, เชียงใหม่, ภูเก็ต และบุรีรัมย์ เพื่อผลักดันนักแข่งหน้าใหม่สู่ระดับมืออาชีพ
นอกจากความเข้มข้นในสนาม โตโยต้ายังมอบประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตเฟสติวัลเต็มรูปแบบ ทั้งการโชว์สมรรถนะรถตระกูล GR ใน GR Performance & Drift Show และกิจกรรม GR Experience Hot lab กับ GR model สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมสีสันความบันเทิงจากศิลปิน TOYOTA Racing Star Team นำโดย มิย่า ทองเจือ, ป๊ายปาย โอริโอ้ และปังปอนด์-อัครวุฒิ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามทั้งในสนามและช่องทางออนไลน์ สะท้อนความนิยมของกีฬามอเตอร์สปอร์ตในวงกว้างและความสำเร็จของรายการ TOYOTA GAZOO Racing Thailand ในการเป็นสุดยอดของการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตของเมืองไทยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด
โดย Champions Of The Year 2025 ทั้ง 4 รุ่น ประกอบด้วย
รุ่น Yaris ATIV Lady One Make Race (ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ)
• อันดับ 1 หมายเลข 135 ปิยะวดี พฤฒิสาร จากทีม A Motorsport & BoxzaRacing Team
• อันดับ 2 หมายเลข 107 สิตานัน พิกุลขจรจากทีม Bfin racing compact Wise the Hub
• อันดับ 3 หมายเลข 156 อริญรดา ฮอร์น จากทีม Sittipol OT Energy Drink
• อันดับ 4 หมายเลข 195 เขมิสรา ขอนพุดซา จากทีม Burgundi Motorsport
• อันดับ 5 หมายเลข 189 กิติยา ธีรวัฒน์วาที จากทีม KT Team Thailand
รุ่น YARIS One Make Race (ยาริส วันเมคเรซ)
• อันดับ 1 หมายเลข 22 Komura Toshikiจากทีม RUK TEAM NEXZTER PMC52
• อันดับ 2 หมายเลข 68 ศิริภากรณ์ แยบยนต์ จากทีม TMC-Drive 68 Lenso by Woot Bangbon3
• อันดับ 3 หมายเลข 23 Abdull Miqail จากทีม 23 Motors Racing Team
• อันดับ 4 หมายเลข 59 เบญจรงค์ ชมายกุล จากทีม Superclub Racing Team
• อันดับ 5 หมายเลข 44 กิตติณัฏฐ์ เหลืองอรุณชัย จากทีม RUK TEAM NEXZTER PMC52
รุ่น Hilux REVO One Make Race (ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ)
• อันดับ 1 หมายเลข 4 นฤชิต เกียรติมณีศรี จากทีม TD racing by SP auto
• อันดับ 2 หมายเลข 3 กิตติศักดิ์ เสียงสลัก จากทีม BKC Voltronic By House Of Cars x Vangarg Garage
• อันดับ 3 หมายเลข 19 นิรุทธ์ สุจริต
• อันดับ 4 หมายเลข 49 พงศธร โอนอ่อน จากทีม KM Racing
• อันดับ 5 หมายเลข 13 เฉลิมพล ผลลูกอินทร์
รุ่น Corolla ALTIS GR Sport One Make Race (โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ)
• อันดับ 1 หมายเลข 9 สิทธิชัย ฆังนิมิตร จากทีม SpeedRev Racing By NCL Service
พร้อมรับสิทธิ์ขึ้นเป็นนักแข่งในสังกัด TOYOTA GAZOO Racing Thailand อย่างเต็มตัวในฤดูกาล 2026 สะท้อนเป้าหมายสำคัญของโครงการในการพัฒนานักแข่งไทยสู่ระดับมืออาชีพ
• อันดับ 2 หมายเลข 10 อัครวุฒิ มังคลสุต จากทีม TOYOTA Racing Star Team
• อันดับ 3 หมายเลข 89 วรัญชิต วัฒนาธนกุล จากทีม WISE OR by Ruk Team Wing Hin Motorsports
• อันดับ 4 หมายเลข 3 Kentaro Chiba จากทีม ORC Racing Motul
• อันดับ 5 หมายเลข 17 โรเตอร์ ทองเจือ จากทีม Superclub Racing Team
ความสำเร็จของ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025” ไม่เพียงสะท้อนการแข่งขันที่เข้มข้นเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของวัฒนธรรมมอเตอร์สปอร์ตไทย การพัฒนาทักษะนักแข่ง การสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ และการเชื่อมโยงเทคโนโลยีจากสนามแข่งสู่รถยนต์ใช้งานจริง ตามปรัชญา “MAKE EVER-BETTER CARS From Circuit to the Road” อย่างแท้จริง