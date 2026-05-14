“ชนาดล” เปิด 9 อันเดอร์ นำเดี่ยว สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ตฯ รอบแรก

ชนาดล ดนตรี ประเดิมฟอร์มร้อนแรงหวด 9 เบอร์ดี้ ไร้โบกี้ ขึ้นนำเดี่ยวที่สกอร์ 9 อันเดอร์พาร์ 61 เปิดศึกออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการ สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2026 ที่สนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต พาร์ 70 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมี แบร์รี่ เฮนสัน โปรชาวอเมริกัน ตามสโตรคเดียว
ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสมคะแนนอันดับโลกรายการ "สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคมนี้ ที่สนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต ระยะ 6,716 หลา พาร์ 70 โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก
เปิดฉากรอบแรก ชนาดล ดนตรี โปรกอล์ฟวัย 22 ปี จากอยุธยา ประเดิมฟอร์มร้อนแรงหวด 9 เบอร์ดี้ แบบไร้โบกี้ จบ 18 หลุมขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์ 9 อันเดอร์พาร์ 61 โดยมี แบร์รี่ เฮนสัน จากสหรัฐฯ ที่หวด 8 อันเดอร์พาร์ 62 จาก 8 เบอร์ดี้ ไม่เสียโบกี้ ตามหลังหนึ่งสโตรค ส่วนอันดับ 3 เป็น ธนวินท์ ลี ที่ตีเข้ามา 7 อันเดอร์พาร์ 73
ชนาดล ดนตรี ซึ่งลงเล่นเป็นรายการที่ 4 ในฤดูกาล และกำลังลุ้นแชมป์แรกในทัวร์ เผยว่า “จริงๆ ผมก็ตกใจกับตัวเองมากๆ เพราะเกมลื่นไหลไปหมด ตีอยู่ เหล็กออน พัตต์ลง มันอาจจะเป็นด้วยประสบการณ์ที่เคยผิดหวังมา ทำให้เรียนรู้กับตัวเองมากขึ้นเวลาอยู่ในสนาม จัดการกับความกดดัน หรือช่วงที่ไม่มั่นใจ วันนี้รู้สึกว่าทำให้ตัวเองทะลุช่วงนั้นมาได้ ไม่คิดว่าจะมาถึงตรงนี้ ก็ขอเล่นแบบมีความสุขและทำให้เต็มที่กับทุกวัน”
ขณะที่ เอดิซ เคมาโลกลู โปรกอล์ฟชาวตุรกี ซึ่งผ่านเข้ามาในฐานะแชมป์รอบมันเดย์ควอลิฟาย หวด 6 อันเดอร์พาร์ 64 รั้งอันดับ 4 ร่วมกับ ชัพชัย นิราช และ จีณณ์ ชัยกังวาฬ ส่วน รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ ที่ได้รองแชมป์ในรายการล่าสุดที่ระยอง ตีเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 65 รั้งอันดับ 7 ร่วมกับ อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์, เนติพงศ์ ศรีทอง และ วีรวิชญ์ นาคประชา