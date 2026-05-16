ควีนออกโรง!! "มาดอนนา" จับมือ "ชากีรา-บีทีเอส" โชว์พักครึ่งชิงบอลโลก

มาดอนนา กับ ชากีรา 2 ศิลปินระดับตัวแม่ และ บีทีเอส (BTS) ศิลปินกลุ่มชาย เค-ป็อป เป็น 3 ตัวเอกของฮาล์ฟ-ไทม์ โชว์ ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันซึ่งจัดโดยเจ้าภาพร่วม สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ เม็กซิโก ปิดฉากที่เมืองนิว เจอร์ซีย์ วันที่ 19 กรกฎาคม
"บีบีซี (BBC)" สำนักข่าวของอังกฤษ เข้าใจว่า การแสดงถูกกำหนดความยาวประมาณ 11 นาที
การแสดงก่อนเริ่มแมตช์ชิงชนะเลิศ อาทิ ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก เริ่มกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ แต่สำหรับ เวิลด์ คัพ 2026 จะเป็นการโชว์พักครึ่งตามแบบ ซูเปอร์ โบว์ล
ชากีรา ป็อปสตาร์ชาวโคลอมเบีย เพิ่งปล่อยเพลงประจำทัวร์นาเมนต์ "Dai Dai" ตัวเต็ม วันที่ 14 พฤษภาคม โดยชื่อเพลงเป็นภาษาอิตาลี หมายความว่า "let's go" หรือ "come on" ฟีเจอริงกับ เบอร์นา บอย ศิลปินชาวไนจีเรีย
นอกจากนี้ ชากีรา วัย 49 ปี ยังขับร้องเพลงประจำฟุตบอลโลก 2010 ที่ประเทศแอฟริกาใต้ "Waka Waka(This Time for Africa)"
มาดอนนา เจ้าของสมญา "ราชินีเพลงป็อป" เป็นศิลปินหญิงยอดขายสูงสุดตลอดกาล และกำลังจะคลอดอัลบั้มที่ 15 ของตัวเอง "Confession II" วันที่ 3 กรกฎาคม
มาดอนนา วัย 67 ปี เพิ่งขึ้นเวทีในฐานะแขกเซอร์ไพรส์ของ ซาบรินา คาร์เพนเทอร์ วัย 27 ปี ที่โคเชลลา มิวสิค เฟสติวัล ขับร้องเพลง Vogue และ Like A Prayer คู่กัน
ขณะเดียวกัน BTS บอยแบนด์ 7 คน เป็นศิลปินยอดขายสูงสุดของประวัติศาสตร์วงการเพลงเกาหลีใต้ มากกว่า 45 ล้านอัลบั้ม และยังมีผลงานเพลง My Universe ร่วมกับ โคลด์เพลย์ ติดอันดับ 3 ของชาร์ตสหราชอาณาจักร
BTS กำลังจะกลับมารวมกัน หลังเว้นวรรคงานเพลง 3 ปี เพื่อรับราชการทหาร โดยคิวงานแสดงช่วงพักครึ่ง ฟุตบอลโลก รอบชิงชนะเลิศ จะอยู่ระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ต 85 แห่งทั่วโลก