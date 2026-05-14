“วิว” ฉลุย “พิ้งค์” รอดวล​ “หมิว” รอบก่อนรองฯขนไก่ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026

"น้องพิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 27 ของโลก ฟอร์มยังฮอต ตบเอาชนะ เดวิก้า ซิฮัก มือ 40 ของโลก จากอินเดีย 2-0 เกม 23-21, 21-11 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ แบดมินตัน โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 ได้สำเร็จ
รอบก่อนรองชนะเลิศ ในวันศุกร์ ที่ 15 พ.ค.นี้ “น้องพิ้งค์” จะเข้าไปดวลกับ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก และมือวางอันดับ 4 ของรายการ ที่เอาชนะรุ่นน้อง "รวงข้าว" ญาตาวีมินทร์ เกตุเกลี้ยง มือ 136 ของโลก 2-0 เกม 21-13, 21-17
ส่วนประเภทชายเดี่ยว “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก มือ 2 ของรายการ ยังอยู่ในเส้นทางป้องกันแชมป์ หลังเอาชนะ ลี เชียเหา มือ 36 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-11, 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ไปดวลกับ ลัคยาห์ เซน มือ 11 ของโลก จากอินเดีย