“ป้อง-ณวัฒน์” น้อมรับผิดปมหยอก "กัปตันเจิด" จนทัวร์ลง

“ป้อง” ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ดารานักแสดงหนุ่มชื่อดัง เคลื่อนไหวพร้อมออกมาขอโทษประเด็นดราม่า ที่ตนเองได้โพสต์ข้อความเป็นมุกในลักษณะหยอกล้อ สตีเว่น เจอร์ราร์ด ตำนาน ลิเวอร์พูล ในกิจกรรมที่ตนเองได้รับเชิญเข้าร่วมเตะฟุตบอลกับอดีตแข้งดังหงส์แดง ซึ่งโพสต์ดังกล่าว สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆลิเวอร์พูลในเมืองไทยไม่น้อย เพราะเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติ สตีเว่น เจอร์ราร์ด
ทั้งนี้ แจ็คกี้ อดิสรณ์ พิธีกร ผู้บรรยายและนักวิเคราะห์ฟุตบอลชื่อดังจาก สยามสปอร์ต ได้ต่อสายพูดคุยกับ “ป้อง” ณวัตน์ นักแสดงหนุ่มคนดัง พร้อมพูดคุยกับเรื่องดังกล่าว
“ป้อง-ณวัตร” เผยว่า ตนยอมรับว่า การที่ได้รับการรับเชิญไปเตะกับเขา (เจอร์ราร์ด) สำหรับตนถือว่าเป็นเกียรติมากๆแล้ว ส่วนที่ตนโพสต์เป็นมุขที่อาจจะไม่ตลก เรื่องนี้ตนเข้าใจ และมองว่าฟุตบอลเป็นเรื่องเอ็นเตอร์แทนเมนต์ คือแซวกันมาแซวกันไป แต่ก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟกับแฟน ลิเวอร์พูลมาก ซึ่งตนต้องขอโทษจากใจจริง เพราะก็ไม่คิดว่าจะไปกระทบกับความรู้สึกขนาดนี้
ส่วนประเด็นที่มีการแก้ไขโพสต์ดังกล่าวในภายหลัง ตนรู้สึกว่ามันไปกระทบความรู้สึกแฟนลิเวอร์พูลเยอะ เลยแก้ไขดีกว่า ซึ่งก็ไม่ได้แก้เพราะหลบเพราะเลี่ยงอะไร แต่แค่รู้ว่าถ้าเราทำอะไรผิด เราก็แก้ไขมัน “ป้อง-ณวัตร” ทิ้งท้าย