“โตโน่” ถือหุ้น “ร้อยเอ็ด พีบี” ยกระดับสโมสรฟุตบอลอย่างมืออาชีพ

ร้อยเอ็ด พีบี ยูไนเต็ด ยกเครื่องใหญ่รับฤดูกาลใหม่ — เซอร์ไพรส์ “โตโน่” เข้าถือหุ้น เดินหน้าสู่สโมสรอาชีพเต็มรูปแบบ
สโมสรฟุตบอล ร้อยเอ็ด พีบี ยูไนเต็ด ประกาศความพร้อมเต็มพิกัดสำหรับฤดูกาลใหม่ ด้วยการ “ยกเครื่ององค์กรครั้งใหญ่” ทั้งในด้านโครงสร้างบริหาร ทีมงาน และแนวทางพัฒนาสโมสร โดยมีไฮไลต์สำคัญคือการเข้ามาร่วมถือหุ้นของ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ หรือ “โตโน่” ศิลปินและนักแสดงชื่อดัง ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของสโมสรในการยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
"บอสบุ๊ค" อาวุธ เอฟวา เผยถึงการเข้ามาของ “โตโน่” ไม่เพียงสร้างกระแสความสนใจในวงกว้าง แต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาฟุตบอลไทยระดับภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเจ้าตัวมีบทบาททั้งในเชิงการลงทุน การสร้างแบรนด์ และการเชื่อมโยงฐานแฟนบอลรุ่นใหม่เข้าสู่สโมสร
วางโครงสร้างใหม่ สร้างรากฐานระยะยาว
สโมสรได้ปรับโครงสร้างการบริหารครั้งสำคัญ ครอบคลุมทั้งฝ่ายเทคนิค ฝ่ายพัฒนานักเตะเยาวชน ฝ่ายการตลาด และฝ่ายพาณิชย์ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับสู่ “สโมสรฟุตบอลอาชีพเต็มรูปแบบ” ภายใต้มาตรฐานเดียวกับลีกระดับประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีการวางระบบพัฒนาเยาวชน (Academy) อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างนักเตะท้องถิ่นเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคต พร้อมทั้งยกระดับประสบการณ์แฟนบอลในสนามแข่งขัน “สู้เพื่อเป้าหมายเดียวกัน” ตามแนวคิด Together as One
มุ่งสู่ความยั่งยืน ทั้งกีฬาและธุรกิจ
ร้อยเอ็ด พีบี ยูไนเต็ด ยังให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ ผ่านการพัฒนาสปอนเซอร์ชิป การตลาดดิจิทัล และสินค้า Merchandise ของสโมสร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ “ยุคใหม่” ของร้อยเอ็ด พีบี ยูไนเต็ด ที่ไม่ได้มองเพียงแค่ผลการแข่งขันในสนาม แต่ยังมุ่งสร้างระบบนิเวศฟุตบอลที่แข็งแรง ครบวงจร และเชื่อมโยงกับชุมชนอย่างแท้จริง
“นี่ไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอล แต่คือความภาคภูมิใจของคนร้อยเอ็ด”
ฤดูกาลใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น พร้อมความหวัง ความท้าทาย และพลังศรัทธาจากแฟนบอลทั้งจังหวัด
ร้อยเอ็ด พีบี ยูไนเต็ด พร้อมแล้ว…สำหรับก้าวต่อไป