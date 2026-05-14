"วิชยา" ปราบรองแชมป์ชาวญี่ปุ่นทะลุ 8 คน มือวางหญิงเดี่ยวยังแพ้ไม่เป็นในศึกไอทีเอฟ

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอ็ม 15 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (3) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,050 บาท และเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (3) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,050 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2569 เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สาม
ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง 16 คนสุดท้าย คู่ที่น่าสนใจ "จูเนียร์" วิชยา ตรงเจริญชัยกุล นักหวดหนุ่มไทย มือ 812 ของโลก ได้การเสิร์ฟที่ยอดเยี่ยม ซึ่งแมทช์นี้เสิร์ฟเอซได้ถึง 10 ครั้ง และใช้การเล่นที่หลากหลายสู้กับ ทาคุยะ คุมาซากะ หนุ่มญี่ปุ่น มือวางอันดับ 3 มือ 530 ของโลก และยังเป็นรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้ วิชยา เป็นฝ่ายเอาชนะไปในที่สุด ด้วยสกอร์ 6-4, 6-2 และผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ ธนกร ศรีรัตน์ จากไทยเช่นกัน
ด้านนักหวดสาวมือวางอันดับ 1-3 ของรายการ ที่มีโอกาสสูงในการผ่านเข้ารอบสำคัญ ยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว หลังจากคว้าชัยในรอบที่สอง 16 คนสุดท้ายกันถ้วนหน้า โดย "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือวางอันดับ 1 มือ 456 ของโลก ใช้ประสบการณ์เอาชนะ ลัลดา กำหอม มือ 1130 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง ด้วยสกอร์ 6-0, 6-4
ส่วน "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ มือวางอันดับ 2 มือ 463 ของโลก ปราบฟอร์มสดของดาวรุ่ง "บัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร มือ 1070 ของโลก ก่อนชนะที่สกอร์ 6-2, 6-1 และ "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ มือวางอันดับ 3 มือ 593 ของโลก ได้การยิงวินเนอร์ที่แม่นยำช่วยเอาชนะ เอคาเทรินา คุซเนตโซวา มือ 359 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง ด้วยสกอร์ 6-2 ทั้งสองเซต ส่งผลให้ พัชรินทร์, อัญชิสา และ ทรรศพร ได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสอง (16 คน) กษิดิศ สำเร็จ (วาง 1) ชนะ คุณานันท์ พันธราธร 6-3, 6-1, ธนกร ศรีรัตน์ ชนะ ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ (วาง 8) 2-1 Ret. (ปวดท้อง), ยุทธนา เจริญผล แพ้ อลัน มากาดัน (6-เม็กซิโก) 1-6, 2-6
มาร์คุส มาลาซแชค วูยือ แพ้ ไอแซค เบครอฟต์ (นิวซีแลนด์) 1-6, 4-6, ธนเพชร ฉันทะ แพ้ ชุง ฮยอน (5-เกาหลีใต้) 1-6, 4-6, แอนตัน เชปป์ (4-นิวซีแลนด์) ชนะ อาร์จุน เมห์โรตรา (ออสเตรเลีย) 6-1, 6-2, แมทธิว เดลลาเวโดวา (2-ออสเตรเลีย) ชนะ แอนโทนี่ ซูซานโต (อินโดนีเซีย) 3-0 Ret. (เจ็บข้อมือขวา)
หญิงเดี่ยว รอบสอง (16 คน) ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ แพ้ โมนิค แบร์รี่ (6-นิวซีแลนด์) 7-5, 4-6 และ 2-6, ญาตาวี ฉิมฉ่ำ แพ้ เอลิส เซี่ย (7-นิวซีแลนด์) 4-6, 2-6, อี คยอง ซอ (เกาหลีใต้) ชนะ คเซเนีย เมชเชอร์ยาโควา 6-0, 6-2, นาโฮะ ซาโตะ (5-ญี่ปุ่น) ชนะ คานาโกะ โอซาฟุเนะ (ญี่ปุ่น) 6-2, 6-2, จาง จุนฮาน (4-จีน) ชนะ ยูกะ โฮโซกิ (ญี่ปุ่น) 6-3, 6-3
หญิงคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ ลัลดา กำหอม-กมลวรรณ ยอดเพ็ชร คู่วาง 3 ชนะ อี คยอง ซอ-อี เยซอ (เกาหลีใต้) 6-2, 7-5, ชายคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ วิชยา ตรงเจริญชัยกุล-อลัน มากาดัน (เม็กซิโก) คู่มือวาง 1 ชนะ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์-กฤติน โกยกุล 6-4, 6-3