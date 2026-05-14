"ฮาร์เดน" กด 30 แต้ม "แคฟส์" ชนะนอกบ้านเกมแรก แซงนำ 3-2

คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส พลิกจากตามหลัง 9 แต้ม เอาชนะ ดีทรอยต์ พิสตันส์ 117-113 ต่อเวลาพิเศษ แซงนำซีรีส์ 3-2 เกม ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) รอบรองชนะเลิศ สายตะวันออก ที่สนามลิตเติล ซีซาร์ส อารีนา วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม
พิสตันส์ นำห่าง 15 แต้มครึ่งแรก และ 103-94 เหลือเวลาประมาณ 2 นาที กระทั่งถูกตีเสมอ 103-103 ด้วยลูกยิงโทษของ อีแวน โมบลีย์ เหลือ 45.2 วินาที
ถัดมา คลีฟแลนด์ รัน 13-0 และป้องกัน ดีทรอยต์ จนทำสกอร์ไม่ได้นาน 5 นาที นับตั้งแต่ควอเตอร์ 4 ถึงกลางช่วงต่อเวลา แถมยืดช่องว่างเป็น 7 แต้ม ด้วยลูกยิง 3 คะแนนของ โดโนแวน มิตเชลล์ เหลือ 2 นาที 39 วินาทีของการต่อเวลา
เกมนี้ "แคฟส์" ได้ 2 ซูเปอร์สตาร์อย่าง เจมส์ ฮาร์เดน เหมา 30 แต้ม 8 รีบาวน์ด 6 แอสซิสต์, มิตเชลล์ ช่วยอีก 21 แต้ม และ แม็กซ์ สตรุส ส่อง 3 คะแนนเข้าเป้า 6 ลูก สกอร์ 20 แต้ม เก็บชัยนอกบ้านเกมแรกของเพลย์ออฟ
ด้าน พิสตันส์ ทีมอันดับ 1 ของสาย อาศัย เคด คันนิงแฮม การ์ดดราฟต์เบอร์ 1 ปี 2021 แบกทีม 39 แต้ม รวมลูกจัมพ์ ชูต ไล่มาเหลือ 2 แต้ม ช่วง 25 วินาทีสุดท้าย กับ 9 แอสซิสต์
เกม 6 จะย้ายมาแข่งขันกันต่อ ที่ร็อคเก็ต อารีนา เมืองคลีฟแลนด์ วันที่ 16 พ.ค. โดย คาวาเลียร์ส มีโอกาสปิดซีรีส์เข้ารอบชิงแชมป์สาย พบ นิว ยอร์ก นิกส์