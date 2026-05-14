‘เอส’ ผนึกสมาคมบาสฯ เนรมิตรศึก 3x3 ยูลีก ชิงทุน 1 ล้าน กรุงเทพ-ธุรกิจฯแชมป์สนามแรก

สุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงานแถลงข่าว การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ “เอส โคล่า 3x3 บาสเกตบอล ยู-ลีก 2026” ที่ CU Sports Complex จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569
สุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้ เอส โคล่า ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน “เอส โคล่า 3x3 บาสเกตบอล ยู-ลีก 2026” เพื่อเปิดสนามให้นักกีฬานักศึกษาจากทั่วประเทศได้โชว์สกิลแบบไม่มีลิมิต โดยกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ถือเป็นกีฬาที่มาแรงระดับโลก ด้วยสปีดเกมที่เร็ว และเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน การจัดการแข่งขันครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่คือการสร้าง ‘สนามจริง’ให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ ได้ฝึกทักษะ ได้โชว์ศักยภาพของตัวเอง และได้เติบโต อัปเลเวลสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน Passion ของเด็กรุ่นใหม่และสร้างการเติบโตในวงการบาสเกตบอลไทย และเชื่อว่า ยู-ลีก 2026 จะเป็นอีกก้าวสำคัญ ที่ช่วยต่อยอดนักกีฬาไทยไปสู่เวทีนานาชาติได้อย่างแข็งแกร่ง
ขณะที่ นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การที่สมาคมฯ ร่วมมือกับ เอส โคล่า ปีนี้เพราะมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยของไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ ผ่านการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ซึ่งเป็นกีฬาที่มีความรวดเร็ว สนุก และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก การแข่งขันรายการนี้ไม่เพียงช่วยผลักดันกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ในประเทศไทยอย่างจริงจัง แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับ Ecosystem ของวงการบาสไทยให้เติบโตสอดรับกับมาตรฐานสากล โดยสมาคมฯ ได้จัดทีมงานและโค้ชทีมชาติมาร่วมให้คำแนะนำแก่นักกีฬา รวมถึงร่วมทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขัน เพื่อให้ทุกแมตช์เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ การแข่งขัน “เอส โคล่า 3x3 บาสเกตบอล ยู-ลีก 2026” นอกจากจะช่วยพัฒนาฝีมือนักกีฬาแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฐานนักกีฬา 3x3 ในประเทศไทยให้มีโอกาสสะสมคะแนนและยกระดับอันดับของประเทศในระบบ FIBA ได้ในระยะยาว
“เอส โคล่า 3x3 บาสเกตบอล ยู-ลีก 2026” ครั้งนี้จัดเต็มความสนุกเอาใจชาว Gen Z แบบไม่มีดรอป นำทัพโดย 3 พรีเซนเตอร์หนุ่มสุดฮอตอย่าง เจฟ ซาเตอร์, มีน นิชคุณ และ พาย CIR*CRL ที่มาร่วมเปิดสนามด้วยขบวนพาเหรด “THE ICONIC est SHOOT” สุดอลังการ พร้อมโชว์พลัง Passion และความเท่แบบทะลุกราฟ ก่อนชวนแฟน ๆ ร่วมสัมผัสบรรยากาศบาสเกตบอลสุดเอเนอร์จี้ตั้งแต่เริ่มงาน โดยเฉพาะไฮไลต์สำคัญคือการแข่งขันบาสเกตบอลแมตช์พิเศษ 3x3 และ Mission สุด Awesome จากเหล่าตัวตึงวงการบาสไทย นำโดย 4 นักกีฬาทีมชาติ ได้แก่ เฟรดดี้ ไฮเทค ซูเปอร์สตาร์นักบาสลูกครึ่งไทย-อเมริกันและกำลังหลักของทีมชาติไทย, โอม - ชนาธิป จักรวาฬเซ็นเตอร์ทีมชาติไทย, เตเต้ - อรรถพงษ์ ลีลาพิพัฒน์กุล พอยต์การ์ดคนสำคัญของทีมชาติไทย และ จูเนียร์ ไฮเทค ดาวรุ่งนักบาสอาชีพทีมชาติไทย ร่วมลงสนามสร้างสีสันกับน้อง ๆ est Rookie ตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยผู้ชนะจากรอบภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมเสริมทัพความสนุกโดย 3 พรีเซนเตอร์ และแก๊ง KOLs สุดฮอต ทั้งวง T-POP CIR*CRL และ แจ๊คกี้ จักริน
ภายในงานยังเปิดตัวเครื่องดื่มรสชาติใหม่ “est Shoot Salty Lemonade” ความสดชื่นซ่าสไตล์เลมอนซ่าซอลตี้ พร้อมวิตามิน B Complex ที่ตอบโจทย์ Gen Z สายแอคทีฟไลฟ์สไตล์ ช่วยเติมพลัง Boost และ Shoot Passion ให้พร้อมลุยทุกกิจกรรมแบบเต็มแม็กซ์ พร้อมมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นบูธชูทบาสลุ้นรับผลิตภัณฑ์ est Shoot ใหม่ มุมถ่ายภาพสุดคูล และ Giant Basketball พื้นที่ที่เปิดให้แฟน ๆ ร่วมเขียนข้อความส่งกำลังใจถึงนักกีฬา เติมบรรยากาศการเปิดศึก “เอส โคล่า 3x3 บาสเกตบอล ยู-ลีก 2026” ให้คึกคัก สนุก และซ่าแบบทะลุกราฟตั้งแต่วันแรกของการแข่งขัน
สำหรับรูปแบบการแข่งขัน “เอส โคล่า 3x3 บาสเกตบอล ยู-ลีก 2026” ในปีนี้ ถูกออกแบบให้เข้มข้นและครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแข่งขันทั้งหมด 4 ภูมิภาค รวม 5 สนาม ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2569 เปิดฉากสนามแรกด้วยโซนกรุงเทพฯ / ภาคกลาง / ภาคตะวันออก ที่ CU Sports Complex จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ก่อนเดินสายแข่งในภูมิภาคต่าง ๆ และปิดท้ายด้วยรอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 18 กรกฎาคม 2569 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมแกร่งของประเทศ
โดยรายละเอียดการแข่งขันรอบคัดเลือกในแต่ละภูมิภาค มีดังนี้ กรุงเทพฯ / ภาคกลาง / ภาคตะวันออก
เปิดรับสมัคร 1 – 28 เมษายน 2569
แข่งขันวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัคร 1 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2569 แข่งขันวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ภาคใต้ เปิดรับสมัคร 1 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2569 แข่งขันวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ภาคเหนือ เปิดรับสมัคร 1 เมษายน – 10 มิถุนายน 2569 แข่งขันวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ด้านผลการแข่งขันรอบคัดเลือกในภูมิภาค กรุงเทพฯ / ภาคกลาง / ภาคตะวันออก ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ BU ชนะ ALPHA.CU 18-15, รอบชิงอันดับ 3 MORE KRUNG THEP.BU ชนะ SRIPATUM 20-18, ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ CHUU.DPU ชนะ CT SRIPATUM.SPU 20-14 และรอบชิงอันดับ 3 EDU SILPAKORN SENIOR ชนะ EDU SILPAKORN JUNIOR 21-8
