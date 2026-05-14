ไทยออยล์ ร่วมกับ ส.กีฬาทางน้ำฯ จัดโครงการ ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ ปีที่ 7

สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ไทยออยล์ และ เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ ประจำปี 2569 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เป้าหมายเพื่อให้เยาวชนสามารถลอยตัวในน้ำ ว่ายน้ำเป็น และมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
ในส่วนของพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย เชษฐี โปร่งจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ และ สันติ ศรีตันทอง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวต้อนรับและเน้นย้ำความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในเด็กและเยาวชน
ที่ผ่านมาเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตสูงมาก ซึ่งสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่สระน้ำ ฝาย คลอง หนองน้ำ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำ โดย สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมการลงเล่นน้ำ หรือพลัดตกลงไปในแหล่งน้ำแล้วขาดทักษะในการว่ายน้ำและการเอาชีวิตรอด ผู้เสียชีวิตไม่สวมใส่เสื้อชูชีพหรืออุปกรณ์ช่วยลอยตัว จึงทำให้เกิดโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ เพื่อถ่ายทอดทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ วิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำที่ถูกวิธี รวมไปถึงทักษะการว่ายน้ำ
ขณะที่พิธีปิดได้รับเกียรติจาก จามรี อนันต์ ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) , สันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง และ พลเอก เพชรรัตน์ ลิ้มประเสริฐ อุปนายกและเหรัญญิกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมปิดโครงการ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงถึงความสำเร็จในการผ่านการอบรมทักษะความปลอดภัยทางน้ำ
สำหรับโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญในการผลักดันการเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ และสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน