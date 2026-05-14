“แอสเซทไวส์” จับมือ “รอยัล คลิฟ” ปลุกฝันนักหวดรุ่นจิ๋วปี 3 ปูทางสู่นักกีฬามืออาชีพ

“แอสเซทไวส์” ผนึกพันธมิตร “รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป” สานต่อภารกิจพัฒนาเทนนิสเยาวชนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ผ่านการแข่งขัน “AssetWise Junior Tennis Thailand Championship 2026” เวทีประชันฝีมือของนักหวดรุ่นจิ๋วอายุระหว่าง 4–14 ปีจากทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสเกมการแข่งขันจริง สั่งสมประสบการณ์ และต่อยอดสู่เส้นทางนักเทนนิสอาชีพในอนาคต ตอกย้ำกลยุทธ์ Lifestyle Marketing ผ่านการสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เดินตามความฝันอย่างเต็มศักยภาพ
นางสาวอาระตี เบญจาธิกูล รองประธานสายงานอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW กล่าวว่า บริษัทฯ สนับสนุนการแข่งขัน “AssetWise Junior Tennis Thailand Championship 2026” ร่วมกับ “รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันศักยภาพของนักหวดรุ่นจิ๋วเพื่อพัฒนาทักษะสู่การแข่งขันที่สูงขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์ Lifestyle Marketing เชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับคนทุกเจเนอเรชัน โดยใช้กีฬาเป็นตัวกลางในการส่งต่อพลังและแรงบันดาลใจจากความมุ่งมั่นของเยาวชน ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยที่รักในการดูแลสุขภาพและพัฒนาตนเอง รวมถึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่ ที่ใช้เวลาร่วมกับเด็กๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ โดยเฉพาะในทำเลศักยภาพอย่างพัทยา ซึ่งแอสเซทไวส์ มุ่งมั่นพัฒนาโครงการให้เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่คือการสร้างอาณาจักรแห่งการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติ ทั้งการพักผ่อนและการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อยกระดับพัทยาให้เป็นจุดหมายของการพักอาศัยที่มีคุณภาพ
“ภาพที่น่าประทับใจคือการได้เห็นพลังของเด็กๆ ในวัยตั้งแต่ 4-14 ปี ที่มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยม เพราะเทนนิสเป็นกีฬาที่สอนให้เยาวชนรู้จักวางแผนก่อนลงมือทำ ฝึกอ่านเกมคู่ต่อสู้ และต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ท่ามกลางแรงกดดัน ที่สำคัญคือการสอนให้เด็กๆ รู้จักการลุกขึ้นสู้ทุกครั้งเมื่อพ่ายแพ้ ทั้งหมดนี้คือวิชาชีวิตที่จะติดตัวเด็กๆ ไปตลอด เพราะเราเชื่อว่ารากฐานที่แข็งแกร่งไม่ได้สร้างขึ้นภายในบ้านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างสังคมที่ดี นี่จึงเป็นสิ่งที่ แอสเซทไวส์ ตั้งใจจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่พร้อมสนับสนุนการเติบโตและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆ ในทุกก้าว” นางสาวอาระตี กล่าว
นายวิทนาถ วรรธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป กล่าวว่า การแข่งขัน “AssetWise Junior Tennis Thailand Championship 2026” เป็นการเปิดพื้นที่สนามแข่งขัน ณ Fitz Club ของโรงแรมให้เด็กๆ ได้แข่งขันในสนามระดับมาตรฐานโลก รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น วินัย และสปิริตนักกีฬาที่ยอดเยี่ยม การแข่งขันในแต่ละแมตช์เป็นไปอย่างเข้มข้น เปี่ยมด้วยทักษะ และสะท้อนถึงพัฒนาการของวงการเทนนิสเยาวชนในภูมิภาคที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ยังคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ Gold Standard Tennis 10s & Junior Tennis Championship Venue Award จากผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน และผู้อำนวยการ School Tennis-10s เพื่อยกย่องมาตรฐานการจัดการแข่งขันที่โดดเด่นทั้งในและนอกสนาม เราหวังว่าความร่วมมือกับ แอสเซทไวส์ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีที่ร่วมกันผลักดันกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จะช่วยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวไปสู่เส้นทางนักเทนนิสระดับชาติในอนาคต แม้การสร้างนักกีฬาคนหนึ่งต้องใช้เวลาและความต่อเนื่อง แต่อย่างน้อยเราเชื่อว่า วันนี้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนที่เข้มแข็ง ทั้งด้านร่างกาย วินัย และจิตใจ ซึ่งจะกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและคนรุ่นใหม่ต่อไป
สำหรับการแข่งขัน “AssetWise Junior Tennis Thailand Championship 2026” จัดขึ้นที่ ฟิตซ์ คลับ พัทยา ศูนย์กีฬาครบวงจรของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคมที่ผ่านมา แบ่งเป็น รายการ Tennis-10s (อายุ 4-10 ปี) และ Junior Tennis (อายุ 10-14 ปี) โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดกว่า 150 คน รวมถึงภายในงานยังอัดแน่นด้วยบริการจากสหคลินิก Vitala Rehab & Physiological Clinic ในเครือแอสเซทไวส์ ที่เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด มาร่วมฟื้นฟูร่างกายให้กับผู้เข้าแข่งขันหลังจากการลงสนาม ยกระดับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร
ขณะเดียวกัน บรรยากาศรอบสนามยังอบอวลไปด้วยกำลังใจจากผู้ปกครอง ครอบครัว และเพื่อนๆ ที่ร่วมเชียร์ อย่างอบอุ่น เติมเต็มให้ทุกช่วงเวลามีความหมายและน่าประทับใจยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความ ตั้งใจของแอสเซทไวส์ และรอยัล คลิฟ ในการสร้างเวทีที่ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ สร้างมิตรภาพ และใช้เวลา คุณภาพร่วมกับครอบครัว
การสนับสนุนการแข่งขันเทนนิสเยาวชนในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ แอสเซทไวส์ ที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้เหล่านักหวดรุ่นจิ๋วได้เริ่มต้นบนเส้นทางสายกีฬาอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการปูพื้นฐานและเสริมสร้างทักษะตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อผลักดันศักยภาพผ่านประสบการณ์จริงบนสนามแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างหมุดหมายให้พัทยาเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนพลังของคนรุ่นใหม่ให้เติบโตไปพร้อมกับเมืองพัทยาอย่างยั่งยืน