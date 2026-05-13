บุรีรัมย์เฉือนยะโฮร์สกอร์รวมสองนัด 4-3 เข้าชิงบอลสโมสรอาเซียน 2025-2026

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “SHOPEE CUP 2025/26” รอบรองชนะเลิศ เมื่อ 13 พ..ค.ที่ผ่านมา เกมเลกสอง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านพบ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม โดยเกมแรกบุรีรัมย์ บุกชนะก่อน 3-1
นาทีที่ 28 เบิร์กสัน กองหน้าของ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ถอยลงไปรับบอลหน้ากรอบเขตโทษ ก่อนจะหาโอกาสลองซัดไกล บอลพุ่งตรงกรอบ แต่ยังไม่ผ่านมือ นีล เอเธอร์ริดจ์
นาทีที่ 43 อาเกร์ อาเกตเซ่ แตะบอลหนี ปีเตอร์ ซูลจ์ ก่อนหาโอกาสสับไกลด้วยขวา บอลพุ่งแรง แต่ทิศทางยังไม่ดีพอ หลุดกรอบออกหลังไป
นาทีที่ 45+3 จากจังหวะรับบอลผิดพลาดของ นีล เอเธอร์ริดจ์ บอลเด้งมาเข้าทาง ไจโร ดา ซิลวา ก่อนไหลให้ เบิร์กสัน ได้โอกาสซัดจ่อๆ แต่โชคดีที่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยังไม่เสียประตู เพราะจังหวะยิงดังกล่าว ไปติด คิงสลีย์ ชินด์เลอร์ ที่ถอยลงไปยืนคุมเส้นในจังหวะนี้
นาทีที่ 45+9 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ได้ประตูออกนำ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-0 จากการยิงลูกจุดโทษของ เบิร์กสัน
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 0-1 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม
นาทีที่ 62 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม บวกสกอร์เพิ่มเป็น 2-0 จากการทำประตูของ มาร์กอล กิลแยร์เม่
นาทีที่ 73 ปีเตอร์ ซูลจ์ เล่นฟรีคิกลูกสูตรให้กับ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ได้โอกาสหาจังหวะทำประตูครั้งแรกในเกมนี้ วิ่งมาวอลเลย์ด้วยขวา แต่ลูกยิงไปติดเซฟ ซียาน ฮาซมี
นาทีที่ 81 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พลาดโอกาสได้ประตูอย่างน่าเสียดาย ในจังหวะที่ โกรัน เคาซิช ได้โอกาสโหม่ง แต่ไปติดเซฟ ซียาน ฮาซมี ก่อนจะเป็น ศศลักษณ์ ไหประโคน วิ่งมาซ้ำ แต่ก็ยังไปติดแนวรับของ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม กระดอนมาเข้าทาง ปีเตอร์ ซูลจ์ ซัดไปชนคาน
นาทีที่ 90+9 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เดินหน้าบุกใส่ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม อย่างต่อเนื่อง ปีเตอร์ ซูลจ์ หาโอกาสสับไกลนอกกรอบเขตโทษ บอลพุ่งแรง แต่โชคไม่ดี ทิศทางบอลไม่ตรงกรอบ ข้ามคานออกหลังไปอย่างน่าเสียดาย
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งหลัง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 0-2 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ผลสกอร์รวมทั้งสองแมตช์ เสมอกันอยู่ 3-3 ต้องไปตัดสินกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษ
นาทีที่ 95 ปีเตอร์ ซูลจ์ แทงบอลทะลุช่องตัดหลังแนวรับ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ให้กับ กิลเยร์เม บิสโซลี กึ่งยิงกึ่งผ่านให้กับ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา แต่ด้วยจังหวะบอลที่แรงเกินไป ทำให้จังหวะนี้ พลาดโอกาสทำประตูไป
นาทีที่ 98 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ประตูไล่ขึ้นมาเป็น 1-2 โกรัน เคาซิช ตัดบอลจากความผิดพลาดของผู้เล่น ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ก่อนไหลบอลให้ คิงสลีย์ ชินด์เลอร์ ซัดเต็มข้อ บอลผ่านมือ ซียาน ฮาซมี เข้าประตูไปอย่างสวยงาม ผลสกอร์รวม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นำ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 4-3
นาทีที่ 103 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ต้องมาเหลือผู้เล่น 10 คน จากจังหวะที่ กิลเยร์เม บิสโซลี ไปทำฟาวล์ใส่ เอ็ดดี อิสลาฟิรอฟ ผู้ตัดสินมองว่าเป็นการทำฟาวล์ที่รุนแรง ตัดสินให้เป็นใบเหลืองที่ 2 ถูกไล่ออกจากสนาม
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขันในช่วงต่อเวลาพิเศษในครึ่งแรก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-2 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม
นาทีที่ 115 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ต้องมาเหลือผู้เล่น 9 คน จากจังหวะที่ผู้ตัดสินไปเช็ก VAR ก่อนแจกใบแดงไล่ โกรัน เคาซิช ออกจากสนาม
นาทีที่ 120 ออสการ์ อาร์ริบาส ยิงฟรีคิกบอลพุ่งเข้ากรอบ แต่จังหวะนี้ ไม่ผ่านมือ นีล เอเธอร์ริดจ์ บินปัดเอาไว้ได้
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขัน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พ่าย ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 1-2 แต่ผลสกอร์รวม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เอาชนะ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 4-3 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “SHOPEE CUP 2025/26” ไปพบกับ สลังงอร์ เอฟซี ทีมจากประเทศมาเลเซีย