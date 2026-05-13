“ลำไย” ยอมรับคบ “กัปตันช้าง” ชี้คุยไม่นานโดนจีบต่อหน้าหมอดู

ลำไย ไหทองคำ ศิลปินสาวขาแดนซ์สุดแซ่บ เปิดใจยอมรับกำลังคบกับ "กัปตันช้าง" กฤษดา วงษ์แก้ว อดีตกัปตันฟุตซอลไทย เผยสถานะตอนนี้เรียก "แฟน" ได้เต็มปาก
ลำไย เผยว่า จุดเริ่มต้นนั้น พัฒนามาจากพี่น้องที่คุยเรื่องงาน ซึ่งเจ้าตัวชวนไปไหว้พระพิฆเนศแล้วหลุดถามหมอดูว่า "เขาจะชอบผมไหม" ซึ่งตนก็ถามกลับว่านี่จีบเหรอ
ศิลปินสาวขาแดนซ์ยังเผยความประทับใจด้วยว่า ฝ่ายชายดูแลดีมาก ซัพพอร์ตทั้งตนและเพื่อนๆรอบข้าง ส่วนภายนอกเขาดูสุขุม แต่พออยู่ด้วยกันจริงคือสายฮา ซึ่งก็เข้ากันได้ดีกับเรา เพราะตนก็เป็นคนเส้นตื้นเหมือนกัน
ส่วนที่คนจับตามอง หรือคอมเมนต์ที่มองว่าไม่เหมาะสม ตนไม่สนใจ เพราะเน้นความสบายใจและการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเป็นหลัก ซึ่งความรักครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และมีความสุขมากที่ได้เป็นฝ่ายถูกดูแลบ้าง