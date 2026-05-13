“ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” นักบิดไทยใจสู้ บู๊เก็บแต้มสำคัญ รั้งหัวแถวคะแนนรวม ศึก เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 เลอ ม็องส์ ราวด์ สนาม 2

“ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เจ้าของหมายเลข 85 บู๊เดือดก่อนคว้าท็อป 7 ในรายการเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 สนามสอง เลอ ม็องส์ ราวด์ ที่ เซอร์กิต เดอ ลา ซาร์ต ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
สำหรับ “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” เพิ่งสร้างผลงานคว้าโพเดียมแรกมาได้ในการแข่งขันสนามแรกที่เฮเรซ ประเทศสเปน ด้วยการคว้าอันดับที่ 3 ในเรซแรกมาครอง เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักแข่งดาวรุ่งไทย
การแข่งขันสนาม 2 ที่ เซอร์กิต เดอ ลา ซาร์ต นั้น “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ต้องเผชิญกับสนามที่มีความท้าทายสูงเนื่องจากเป็นสนามที่มีโค้งแคบและต้องใช้เกียร์ต่ำเป็นหลัก โดยเน้นการเบรกให้ช้าที่สุดและเร่งออกจากโค้งอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันการยึดเกาะของล้อหลังก็เป็นอีกปัจจัยท้าทาย
เรซแรกในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ต้องเผชิญกับสถานการณ์สุดท้าทายเมื่อออกสตาร์ตที่อันดับ 7 ก่อนจะโดนเบียดขยับมาอยู่อันดับที่ 11 ตั้งแต่ช่วงต้นเกม แต่นักบิดดาวรุ่งไทยก็สามารถแก้ไขสถานการณ์พัฒนาความเร็วอย่างต่อเนื่องจนค่อยๆ เบียดแซงนักบิดดาวรุ่งระดับโลกขยับขึ้นมาจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 7 เก็บคะแนนสะสมเพิ่มได้อีก 9 คะแนน
จากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม เป็นการแข่งขันในเรซที่ 2 นักบิดดาวรุ่งไทยแม้จะถูกแซงขยับไปอยู่อันดับที่ 10 ในช่วงต้นเกม แต่ “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ก็แสดงให้เห็นถึงทักษะระดับโลกสามารถยกระดับความเร็วจนขยับมาถึงอันดับที่ 3
“ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” เปิดเกมรักษาอันดับอย่างสุดความสามารถ ท่ามกลางการชิงตำแหน่งสุดเดือดกับนักบิดดาวรุ่งระดับโลก มีจังหวะแลกตำแหน่งกันหลายครั้งอย่างสุดมัน เกิดอุบัติเหตุล้มในรอบที่ 9 ต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดาย
หลังจากผ่านการแข่งขันไปแล้ว 2 สนาม “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” เก็บคะแนนสะสมได้ 34 คะแนน รั้งอยู่อันดับที่ 7 ของตารางนักบิด โดยสนามต่อไปจะแข่งขันกันในวันที่ 29-31 พฤษภาคมนี้ ที่ มูเจลโล เซอร์กิต ประเทศอิตาลี
