“วิว” ตบสลุต ลิ่ว 16 คนแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่น “หมิว-ครีม-พิ้งค์” ไม่พลาดเข้ารอบสอง

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ แชมป์เก่า มือ 2 ของโลก และมือ 2 ของรายการ โชว์ผลงานสมราคา ไล่ทุบ ยูได โอกิโมโต มือ 35 ของโลก จากญี่ปุ่น ไปแบบไม่ยากเย็นนัก 2-0 เกม 21-16 และ 21-12 เข้ารอบ 16 คนสุดท้ายชายเดี่ยวแบดมินตัน โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2026 รอพบ ฉี ยู่เจิง มือ 19 ของโลก จากไต้หวัน หรือ ลี เชีย เหา มือ 36 ของโลก จากไต้หวัน
ส่วนเกมประเภทหญิงเดี่ยว “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก และมือ 4 ของรายการ พลาดท่าเสียเกมแรกไปก่อน แต่ยังเก๋าพอ พลิกกลับมาชนะ อุนนาติ ฮูดา มือ 21 ของโลก จากอินเดีย 2-1 เกม 11-21 , 21-17 , 21-16 ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย ได้สำเร็จ
ด้าน “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ หญิงเดี่ยวมือ 18 ของโลก เอาชนะ เหยา เจียมิน มือ 32 ของโลก 21-16, 21-6 ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายได้เช่นกัน แต่จะเข้าไปเจอกับงานหนัก อกาเนะ ยามากูชิ มือ 3 ของโลก และมือ 1 ของรายการ จากญี่ปุ่น
ส่วน "น้องพิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ หญิงเดี่ยวมือ 27 ของโลก พลิกล็อคเอาชนะรุ่นพี่ ”เม“ ศุภนิดา เกตุทอง มือ 15 ของโลก 2-0 เกม 21-15 และ 22-20 เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย ได้เช่นกัน โดยจะไปพบกับ เดวิกา ซีฮัค มือ 40 ของโลก จากอินเดีย ต่อไป
ขณะที่ “เมย์" รัชนก อินทนนท์ อดีตแชมป์ 2 สมัย และมือ 7 ของโลก ปราบรุ่นน้อง "บูม" ธิดาพร กลีบยี่สุ่น มือ 71 ของโลก 2-0 เกม 21-19, 21-18