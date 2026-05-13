ฟอร์เวิร์ด "กริซซ์ลีส์" เสียชีวิตวัย 29 คาดเสพยาเกินขนาด

แบรนดอน คลาร์ก ฟอร์เวิร์ด เมมฟิส กริซซ์ลีส์ เสียชีวิตเมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ขณะอายุเพียง 29 ปี
ทั้ง กริซซ์ลีส์ และ "ไพรออริตี สปอร์ตส" เอเยนต์ของ คลาร์ก ต่างไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิต
ตำรวจมหานคร ลอส แองเจลิส ยืนยันต่อสำนักข่าว "เอบีซี (ABC)" คลาร์ก ถูกพบว่าเสียชีวิตแล้ว โดยสันนิษฐานสาเหตุการตายว่าเสพยาเกินขนาด เนื่องจากพบสารเสพติด Narcotics ในที่เกิดเหตุ และไม่มีหลักฐานการฆาตกรรม
คลาร์ก ถูก โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ ดราฟต์รอบแรกอันดับ 21 จาก มหาวิทยาลัยกอนซากา ปี 2019 แล้วถูกเทรดไป เมมฟิส 2 สัปดาห์ถัดมา และอยู่ทีมๆ เดียวตลอดอาชีพ 7 ปี เคยติดทีมรุกกี้ยอดเยี่ยมร่วมกับ จา มอแรนท์ ฤดูกาล 2019-20 ค่าเฉลี่ย 12.1 แต้ม 5.9 รีบาวน์ด และจบอันดับ 4 ของการโหวต รุกกี้ ออฟ เดอะ เยียร์
คลาร์ก เป็นสำรองที่ขาดไม่ได้ของ เมมฟิส ระยะแรกของอาชีพ เซ็นสัญญา 4 ปี 52 ล้านเหรียญ (มากกว่า 1,680 ล้านบาท) เมื่อเดือนตุลาคม 2022 ก่อนบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายฉีก เดือนมีนาคม 2023 พักยาว 1 ซีซัน และลงเล่นแค่ 6 เกม ซีซันถัดมา
อาการบาดเจ็บทำให้ คลาร์ก ลงเล่นแค่ 72 จาก 246 เกม ตลอด 3 ซีซันล่าสุด สกอร์เฉลี่ย 10.2 แต้ม 5.5 รีบาวน์ด ตลอดอาชีพ