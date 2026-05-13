"คอลลินส์" เซ็นเตอร์เกย์คนแรก ป่วยมะเร็งสมองเสียชีวิตวัย 47

เจสัน คอลลินส์ นักบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ประกาศตัวเป็นเกย์คนแรก เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสมอง รวมอายุ 47 ปี ตามการยืนยันของครอบครัว เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา
คอลลินส์ ให้สัมภาษณ์ "อีเอสพีเอ็น (ESPN)" สื่อของอเมริกา เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปวยเป็นเนื้องอกในสมอง (Glioblastoma) ระดับ 4 และเคยเดินทางไปสิงคโปร์ เพื่อรับการรักษาแบบทดลอง ซึ่งยังไม่นำมาใช้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการรักษามีประสิทธิภาพเพียงพอกลับบ้าน ร่วมงาน NBA ออล-สตาร์ ที่มหานคร ลอส แองเจลิส และชมการแข่งขันของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในฐานะศิษย์เก่า
ทว่ามะเร็งกลับมากำเริบเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้ คอลลินส์ เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้าน ตั้งอยู่มหานคร ลอส แองเจลิส ท่ามกลางสมาชิกครอบครัว
คอลลินส์ เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์ ประกาศรีไทร์ปี 2014 หลังเล่นอาชีพ 13 ปี รวม นิว เจอร์ซีย์ เน็ตส์, เมมฟิส กริซซ์ลีส์, มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส, แอตแลนตา ฮอว์กส, บอสตัน เซลติกส์, วอชิงตัน วิซาร์ดส และกลับมา เน็ตส์ สมัยย้ายแฟรนไชส์มาอยู่เมืองบรูกลิน
คอลลินส์ ยอมรับว่าเป็นเกย์ตั้งแต่ปี 2013 กลายเป็นนักกีฬาเกย์ที่เผยตัวตนต่อสาธารณชนคนแรกของ 4 ลีกหลักของอเมริกา ได้แก่ NBA, อเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL), เมเจอร์ ลีก เบสบอล (MLB) และ ฮ็อคกี้น้ำแข็ง เอ็นเอชแอล (NHL)
คอลลินส์ ลงเล่นให้ เน็ตส์ 22 เกม ฤดูกาล 2013-14 เคียงค้างซูเปอร์สตาร์อย่าง เควิน การ์เน็ตต์, พอล เพียร์ซ, บรูก โลเปซ และ โจ จอห์นสัน โดยมี เจสัน คิดด์ เพื่อนร่วมทีมชุดเข้ารอบชิงชนะเลิศ NBA 2003 ทำหน้าที่เฮดโค้ช