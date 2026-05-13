“จีโน่” นำทัพโปรไทยลุยศึก โครเกอร์ ควีน ซิตีฯ ที่สหรัฐฯ

จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรมือสองของโลก ซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์ มิซูโฮ อเมริกา โอเพ่น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นำทัพนักกอล์ฟสาวไทยลงสู้ศึก “โครเกอร์ ควีน ซิตี แชมเปียนชิพ พรีเซนเต็ด บาย พี แอนด์ จี" ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 64.6 ล้านบาท ที่สนามแมกเคทีวาห์ คันทรี คลับ ชานเมืองซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคมนี้ โดยมี ชาร์ลีย์ ฮัลล์ โปรสาวชาวอังกฤษลงป้องกันตำแหน่งในฐานะแชมป์เก่าปีที่แล้ว
การแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอ รายการ “โครเกอร์ ควีน ซิตี แชมเปียนชิพ พรีเซนเต็ด บาย พี แอนด์ จี" สัปดาห์นี้ มีนักกอล์ฟสาวไทยร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล, แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ, โมรียา -เอรียา จุฑานุกาล, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, พราว-ชเนตตี วรรณแสน, เปียโน-อาภิชญา ยุบล, จัสมิน สุวัณณะปุระ, แหวน-พรอนงค์ เพชรล้ำ และ ฮัท-สุวิชยา วินิจฉัยธรรม ร่วมประชันวงสวิงกับเหล่าผู้เล่นฝีมือดีนำโดย เนลลี คอร์ดา โปรสาวมือหนึ่งของโลก
นอกจากนี้ยังมีนักกอล์ฟดีกรีแชมป์เมเจอร์ร่วมชิงชัย ไม่ว่าจะเป็นเหล่านักกอล์ฟช่วอเมริกันอย่าง เจนนิเฟอร์ คัพโช, อัลลิเซน คอร์พุซ, เล็กซี ธอมพ์สัน, ลีเลีย หวู และ เดเนียล คัง รวมถึง ลิเดีย โค จากนิวซีแลนด์, หยิน ยัวหนิง จากจีน, กลุ่มนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ คิม เซ-ยอง, คิม อา-ริม, โค จิน-ยอง, เอมี หยาง, ชอน อิน-จี อี และ ชอง-อึน6 ส่วนนักกอล์ฟจากญี่ปุ่น อาทิ มิยู ยามาชิตะ, มาโอะ ไซโกะ, ยูกะ ซาโสะ และ ฮินาโกะ ชิบุโนะ