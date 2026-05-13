ศึกแห่งศักดิ์ศรี 2026 PMGO S1 SEA FINALS เริ่มแล้ว!!

การแข่งขัน PUBG MOBILE ระดับภูมิภาค South East Asia ครั้งแรกของปี 2026 กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเตรียมพบกับการแข่งขันสุดเข้มข้นในงาน 2026 PMGO S1 SEA FINALS ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2569 ณ BCC Hall ชั้น5 เซ็นทรัลลาดพร้าว เปิดให้แฟนอีสปอร์ตเข้าชมฟรีตลอดทั้งงาน! งานนี้จะรวมสุดยอดทีมจาก 6 ประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ รวมทั้งหมด 16 ทีม ที่พร้อมลงสนามเพื่อชิงตั๋วสู่เวทีใหญ่ระดับโลก
ตัวแทนประเทศไทยทั้ง 3 ทีมอย่าง HAIL Esports, EArena และ Sharper เตรียมปะทะเดือดกับทีมชั้นนำจากทั่วภูมิภาค ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาล เพราะมีเพียง “5 ทีมเท่านั้น” ที่จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันต่อในรอบ 2026 PMGO S1 Main Event ทุกแมตช์จึงเต็มไปด้วยความหมาย และทุกคะแนนอาจเป็นตัวตัดสินอนาคตของแต่ละทีม แฟนชาวไทยห้ามพลาด มาร่วมส่งเสียงเชียร์และเป็นพลังสำคัญให้ทีมไทยคว้าชัยชนะบนเวทีครั้งนี้ไปด้วยกัน!
นอกจากกิจกรรมฟรีตลอดทั้งงานแล้ว แฟนๆยังจะได้ใกล้ชิดกับเหล่า Content Creator ชื่อดังที่เตรียมหมุนเวียนมาร่วมสร้างสีสันและนั่งรับชมการแข่งขันสดหน้าเวทีตลอดทั้ง 3 วัน ไม่ว่าจะเป็น VOORRIXxx, DGR Levi, Life For Fun และอีกมากมาย รวมถึง 2 ซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการอย่าง VPE TonyK และ VPE Noozy ที่จะมาร่วมเป็นผู้วิเคราะห์การแข่งขันแบบจัดเต็มตลอดทั้ง 3 วัน เพิ่มดีกรีความเดือดให้ทุกแมตช์เข้มข้นยิ่งกว่าเดิม
ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษเปิดให้ร่วมสนุกตั้งแต่เวลา 15:00 น. พร้อมของรางวัล Limited สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “แจกฟรี!” ที่มีเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นสายอีสปอร์ตหรือแฟน PUBG MOBILE ตัวจริง งานนี้คืออีเวนต์ที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาด แล้วมาระเบิดความมันส์ไปพร้อมกันในศึก SEA FINALS ที่จะเดือดที่สุดแห่งปี!
ช่องทางถ่ายทอดสด
Facebook : https://www.facebook.com/PUBGMTH.ESPORTS
Youtube : https://www.youtube.com/@pubgmth
Tiktok : https://www.tiktok.com/@pubgmobile_esports_th