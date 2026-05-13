กองทุนกีฬาเดินเครื่องทำหลักเกณฑ์จัดสรรงบกีฬาเป็นธรรม วางตั้งตัวชี้วัดกระตุ้นสมาคมสร้างผลงาน

ต้องทั่วถึงและเป็นธรรม ทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนฯ เผยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เตรียมเดินเครื่องเซ็ตมาตรฐานใหม่ จัดสรรงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาต่างๆ ยันจัดสรรทั่วถึงและเป็นธรรมตามนโยบาย รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เน้นจัดสรรตามผลสัมฤทธิ์ สมาคมไหนทำผลงานชัด มีโอกาสได้รับการสนับสนุนในสัดส่วนที่ดีตามด้วย
นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เปิดเผยว่า กองทุนฯกำลังเดินหน้าจัดทำหลักเกณฐ์เเก้ไขปัญหาในการจัดสรรงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาต่างๆให้เป็นธรรมตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
นายทนุเกียรติ เผยว่า นโยบายจากทางรัฐมนตรีกำชับว่าต้องทั่วถึงและเป็นธรรม และจะทำอย่างไรให้ราบรื่น เพราะตอนมีสมาคมกีฬาแแห่งประเทศไทย 95 สมาคม และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอีก 76 สมาคม ซึ่งเรื่องนี้เราจะต้องมีวิธีคิดอย่างไรให้สมาคมทุกสมาคมยอมรับได้ และให้ทุกฝ่ายยอมรับได้ และที่สำคัญต้องคาดหวังกับผลงานที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าต้องตรงเป้าและแม่นยำ
“ตัวอย่าง วันนี้มีสมาคมที่มีเป้าหมายอะไรบ้าง ที่จะมีโอกาสทำผลงานในโอลิมปิกเกมส์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสเข้าถึงงบประมาณได้มากกว่า เพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณจะผูกโยงกับผลสัมฤทธิ์เป็นลำดับแรก ซึ่งกองทุนฯจะทำงานกับทุกฝ่าย แล้วออกหลักเกณฑ์ ก่อนนำไปชี้แจง และถือปฏิบัติกับทุกฝ่าย และต้องผูกโยงกับผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง” นายทนุเกียรติ กล่าวทิ้งท้าย