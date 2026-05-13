"สเปอร์ส" ขึ้นแท่น "เวมบานยามา" ส่อง 27 แต้มชดเชยถูกไล่ออก

ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส ถล่ม มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส ขาดลอย 126-97 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) รอบรองชนะเลิศ สายตะวันตก ที่สนามฟรอสท์ แบงค์ เซ็นเตอร์ วันพุธที่ 13 พฤษภาคม ตามเวลาไทย ขึ้นนำ 3-2 เกม
วิคเตอร์ เวมบานยามา ซูเปอร์สตาร์ ซาน อันโตนิโอ แก้ตัวจากถูกไล่ออกครั้งแรกของอาชีพ ส่อง 27 แต้ม 17 รีบาวน์ด 3 บล็อก เคลดอน จอห์นสัน สำรองยอดเยี่ยม 2026 ซัด 21 แต้ม ดี'แอรอน ฟ็อกซ์ บวกเพิ่ม 18 แต้ม และ สเตฟอน แคสเซิล กด 17 แต้ม
เวมบานยามา ลงสนามหลังถูกเป่าฟาวล์รุนแรงระดับ 2 ช่วงต้นควอเตอร์ 2 ของเกม 4 แพ้ มินเนโซตา 109-114 ข้อหาตีศอกใส่ นาซ หรีด
สเปอร์ส ต้องการชัยชนะอีก 1 เกม เพื่อเข้ารอบชิงแชมป์สาย กับ โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ แชมป์เก่า โดยเกม 6 จะย้ายมาแข่งกันต่อ ที่ทาร์เก็ต เซ็นเตอร์ เมืองมินเนียโปลิส
"แอนท์แมน" แอนโธนี เอ็ดเวิร์ดส การ์ดความหวัง วูล์ฟส สกอร์ 20 แต้ม โดยทำได้เพียง 8 แต้มครึ่งแรก จูเลียส แรนเดิล กับ เจเดน แม็คแดเนียลส์ ช่วยคนละ 17 แต้ม