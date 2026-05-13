ไทยเจ๊าเมียนมา 2-2 ส่งท้ายศึกยู-17 ชิงแชมป์เอเชีย 2026

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ คิง อับดุลลาห์ สปอร์ตส์ ซิตี้ Hall Stadium (Legends) ประเทศซาอุดีอาระเบีย การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สาม ฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ลงสนามพบกับ เมียนมา รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
สองเกมก่อนหน้านี้ทั้งไทยและเมียนมา ต่างแพ้ ทาจิกิสถาน และ ซาอุดีอาระเบียมา เกมนี้ “มาร์โค ก็อคเคิล” หัวหน้าผู้ฝึกสอน หมุนนักเตะพอสมควร โดยให้ พิชญะ ชัยวรางกุล ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง ประสานงานกับ บุญยากร ผจงศิลป์ และ ปกรณ์ สุทธิประภา โดยมี พลพิทักษ์ รุ่งเรือง เป็นจอมทัพ
เริ่มเกมนาทีที่ 19 เมียนมา ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ไซ มยัต มิน พาบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งเสียบเสาไกลเข้าไป
จากนั้นนาทีที่ 22 เมียนมา ทำประตูหนีห่างเป็น 2-0 มยัต มิน ทู จ่ายบอลต่อมาให้ ไซ มยัต มิน ได้วอลเลย์ด้วยซ้ายเข้าประตูไป เป็นประตูที่สองของเจ้าตัวในเกมนี้
ก่อนที่นาที 30 ไทย ได้ประตูตีไข่แตกเป็น 1-2 พลพิทักษ์ รุ่งเรือง จ่ายบอลทะลุช่องมาให้ ปกรณ์ สุทธิประภา หลุดเข้ากรอบเขตโทษก่อนหาช่องยิงด้วยขวาเสียบเสาเข้าไป และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลัง นาทีที่ 60 ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูตีเสมอ บุญยากร ผจงศิลป์ พาบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงด้วยขวา บอลพุ่งไปติดเซฟผู้รักษาประตูเมียนมาออกหลังไป
ต่อมานาทีที่ 75 ไทย ตามตีเสมอเป็น 2-2 พลพิทักษ์ รุ่งเรือง จ่ายบอลมาให้ เดวิด กาแบร์ท ตัวสำรอง ได้ยิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษเสียบเสาเข้าไป
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ฟุตบอลชายทีมชาติไทย U17 เสมอกับ เมียนมา U17 ไปด้วยสกอร์ 2-2 ส่งท้ายศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026
หลังจากนี้ ทีมชาติไทย U17 จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.45 น.โดยประมาณ