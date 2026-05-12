ยามาฮ่า ร่วมฉลองความยิ่งใหญ่ “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” คว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่ 11

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายภาณุพล กิตติคำรณ ที่ปรึกษาอาวุโสรองประธานกรรมการบริหาร และนายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในโอกาสฉลองการคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาล 2025/26 มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ นับเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศไทยสมัยที่ 11 ของสโมสร
โดยการแข่งขันนัดปิดฤดูกาล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดสนามช้าง อารีนา ต้อนรับการมาเยือนของ ลำพูน วอริเออร์ ก่อนจบเกมด้วยผลเสมอ 1-1 ส่งผลให้บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เก็บเพิ่มเป็น 70 คะแนน จากการลงสนามทั้งสิ้น 30 นัด พร้อมผงาดคว้าแชมป์ไทยลีก ฤดูกาล 2025/26 ไปครองได้สำเร็จ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยิ่งใหญ่ของแฟนฟุตบอลชาวไทย อีกทั้งยังมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นสโมสรไทยทีมแรก ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรโลกในอนาคตอีกด้วย
สำหรับการร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ มีขึ้นภายหลังจบการแข่งขันฟุตบอล BYD SEALION 6 ลีกวัน ฤดูกาล 2025/26 ณ ช้าง อารีนา จ.บุรีรัมย์ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
