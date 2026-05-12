“แมมมอส” จ้องล้างตา “บัวเขียว” คู่เอกศึกมวยไทยพลังใหม่

“ศึกมวยไทยพลังใหม่” ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 ณ เวทีราชดำเนิน แฟนมวยเตรียมพบกับการกลับมาพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งในคู่เอกนำรายการ ซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันในศึกชำระแค้นระหว่าง แมมมอส ส.สละชีพ กับ บัวเขียว ป.เปาอินทร์ โดยจะเริ่มถ่ายทอดสดให้รับชมทางช่อง True Visions Now ตั้งแต่เวลา 20.15 น. เป็นต้นไป
ทางด้าน แมมมอส ส.สละชีพ ขุนเข่าจากจังหวัดสระบุรีที่ปักหลักซ้อมอยู่ค่ายลูกเจ้าพ่อกุมภกัณฑ์ ถือเป็นมวยพันธุ์ดุที่มีจุดเด่นในเรื่องความขยันเดินเปิดเกมเข้าหาคู่ต่อสู้ไม่หยุดหย่อน อาวุธเด็ดคือการเข้าวงในที่เหนียวแน่น ทั้งล็อก รัด และมัดตีได้อย่างรุนแรง แม้ช่วงหลังจะมีเครื่องหมายคำถามเรื่องลูกฮึดที่ดูเป็นรองคู่ชกไปบ้าง แต่ฟอร์มล่าสุดพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมหลังจากเอาชนะคะแนนพฤหัสน้อย ส.สมหมาย ป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์ไลท์เวทเวทีอ้อมน้อยไว้ได้สำเร็จ
ส่วนคู่ปรับเก่าอย่าง บัวเขียว ป.เปาอินทร์ มวยขวาฝีมือจัดจ้านจากยโสธร เป็นมวยประเภทครบเครื่องต้มยำ มีทั้งลูกเตะลูกต่อยที่หนักหน่วง และหัวใจที่บู๊ดุดันไม่แพ้กัน อาวุธที่เป็นทีเด็ดคือลูกขวางแทงที่ทำได้ชัดเจนแจ้งจางวาง รวมถึงศอกที่อันตรายทุกวินาที แม้ไฟต์ล่าสุดจะพลาดท่าแพ้น็อกมา แต่หากวัดกันที่สถิติการเจอกันครั้งก่อน บัวเขียวคือผู้ที่ได้รับการชูมือเหนือแมมมอส
แฟนมวยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยพลังใหม่ได้ทาง TrueVisions NOW ตั้งแต่เวลา 20.15 น. เป็นต้นไป
