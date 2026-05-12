ไทยเตรียมส่ง 7 นักเบ่งกล้ามชิงแชมป์เพาะกายอาเซียนที่ย่างกุ้ง

ไทยเตรียมส่งทัพเพาะกายไทย 7 ชีวิต ล่าคว้าแชมป์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 20 ที่ย่างกุ้ง เมียนมา ระหว่าง 14-18 พ.ค.นี้ สมาคมฯ ไม่หวั่น แม้ส่งดาวรุ่งไปหาประสบการณ์ตั้งเป้า 4 เหรียญทอง
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2569 ที่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้สมาคมฯซึ่งใช้งบประมาณของสมาคมเอง ตั้งเป้าหมายไว้ 4 เหรียญทอง จากนักกีฬา 7 คน ที่ส่งเข้าร่วม
นักกีฬาชุดนี้ทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย “ฟีฟ่า” เอกรัตน์ ศรีโสภา เพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กก., “เมศวร์” ฏรัตน์พงศ์ เกื้อทอง แอธเลติกฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 167 ซม., วัชรากร ด้วงเดช สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม., เจษฎา อรุณวิจิตร สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 170 ซม., จีรนันท์ สุรันต์ โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม., วดีฑารัศมิ์ ทูลธรรม โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม., โย-โยธกา สงวนวงษ์ โมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 165 ซม. โดยมีผู้ฝึกสอน 2 คน ได้แก่ นายชำนาญ แสนดี กับ นายสุวโรจน์ เรขะเฉลิมพัฒน์