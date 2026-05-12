"กมลวรรณ-ทรรศพร" ไว้ลายทีมชาติไทยลอยลำรอบ 16 คน หวดไอทีเอฟที่นครปฐม

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอ็ม 15 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (3) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,050 บาท และเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (3) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,050 บาท ที่สนามเทนนิส ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2569 เป็นรอบเมนดรอว์วันแรก
สองนักหวดสาวไทยไว้ลายทีมชาติ ชุดแชมป์ 2026 บิลลี จีน คิง คัพ ประเดิมคว้าชัยในประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก (32 คน) โดย "บัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร ดาวรุ่งวัย 18 ปี มือ 1070 ของโลก ระเบิดฟอร์มเอาชนะ เคียร่า ดิ ทอมมาโซ่ สาววัย 23 ปี จากอิตาลี มือ 420 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง ได้ 2 เซตรวด 6-0, 6-4 ในเวลาเพียง 68 นาที
กมลวรรณ เข้าไปรอคู่แข่งขันในรอบสอง หรือ 16 คนสุดท้าย ซึ่งจะเป็นผู้ชนะระหว่าง แคโรลานน์ เดลาเนย์ จากนิวแคลิโดเนีย มือ 1435 ของโลก กับ "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ สาวไทย มือ 463 ของโลก ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 2 ของรายการ
ทางด้าน "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ สาวไทย วัย 24 ปี มือ 593 ของโลก โชว์ฟอร์มมือวางอันดับ 3 ของรายการ ใช้เวลาแค่ 59 นาทีเท่านั้น ในการปราบ คเซเนีย ครูเปนีน่า ดาวรุ่งวัย 19 ปี ที่มาจากรอบคัดเลือก มือ 1043 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง โดยเอาชนะได้ทั้งสองเซต ด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-3 ทรรศพร เข้ารอบ 16 คน พบกับ เอคาเทรินา คุซเนตโซวา มือ 359 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง
ส่วนผลการแข่งขันของคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบแรก ลัลดา กำหอม ชนะ สุรยันชี เชกาวัต (อินเดีย) 4-6, 6-4 และ 6-0, ธนัชพร ยังโหมด แพ้ นาโฮะ ซาโตะ (5-ญี่ปุ่น) 0-6, 3-6, อมิตตาลัย ประสูตรนาวิน แพ้ เอลีส เซอะ (7-นิวซีแลนด์) 1-6, 0-6
ชายเดี่ยว รอบแรก ฐานทัพ สุขสำราญ แพ้ แอนตัน เชปป์ (4-นิวซีแลนด์) 4-6, 2-6, คมธัช กิตตโชค แพ้ ชุง ฮยอน (5-เกาหลีใต้) 2-6, 3-6, เครดิต ไชยรินทร์ แพ้ อลัน มากาดัน (6-เม็กซิโก) 0-6, 0-6, เจมส์ วันแฮร์เซเลอ แพ้ อาร์จุน เมห์โรตรา (ออสเตรเลีย) 6-2, 6-7(7-9) และ 0-6