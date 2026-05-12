เแชมป์เปิดฤดูกาล สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ฯ ที่นครนายก

เจษฎา ช่วงประยูร เร่งเครื่องวันสุดท้ายจบด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 202 คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนรายการ “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2026-27” สนามแรกเปิดฤดูกาล 2026 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก แข่งขันระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยทิ้งห่าง พระนาย เหรียญไกร ถึง 7 สโตรค
ด้านคลาสเอหญิงแชมป์เป็นของ ยูกะ โอโน คว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 212 เฉือนชนะ จิรัชยา ปรีชาสุชาติ เพียงสโตรกเดียว ขณะที่คลาสเอสชาย ศิรเดช จันทร์หา คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 205 ส่วนคลาสบีชายและหญิง แชมป์ได้แก่ ณภัทร ไชยพานิช และ กิรณา บัตรพรรธนะ ที่สกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ และ 2 โอเวอร์พาร์ ตามลำดับ
สำหรับการแข่งขันสนามต่อไป ศึก “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2026-27” สนาม 2 รุ่นคลาสซี-เอฟ จะแข่งขันที่สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี วันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ ส่วนคลาสเอส-เอ-บี แข่งขันระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนนี้